株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区、代表取締役社長執行役員：竹崎忠 以下 トムス)と株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄 以下 セガ)は、2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan 2026パブリックデイに、トムス／セガブース(東5ホール J05)を出展いたします。





ブース外観イメージ





■AnimeJapan 2026 トムス／セガブースについて

今年のブーステーマは、昨年に引き続き「シネマコンプレックス」です。近未来をイメージしたブース外観には、存在感のある大型モニターとシースルーLEDを配し、『SAKAMOTO DAYS』や『アオのハコ』、『刃牙道』といった話題作の迫力ある映像をお楽しみいただけます。

ブース内の作品展示エリアでは、トムスを代表する各作品の世界観をイメージしたフォトスポットや作品資料の展示に加え、トムス公式通販サイト「トムスショップ」新商品の展示、IP原作創出レーベル「TMSLab(トムスラボ)」で現在開催中の「第2回トムスラボ勝ち抜きバトル」の優勝作品の発表などを行います。また、ブースには一部作品の人気キャラクターが登場し来場者を出迎えます。

さらに、ブース内セガコーナーでは、セガプライズ／セガ ラッキーくじ／セガ ラッキーくじオンライン／ふわぷち デフォルメフィギュアなどの最新サンプルを多数展示します。









■トムスを代表する作品の描き下ろしイラストを使用した限定ノベルティを配布

今回、トムス／セガブースにご来場いただいた方には、トムスを代表する作品の主要キャラクターがデザインされたAnimeJapan 2026限定の「描き下ろしクリアカード」を1パック(ランダム3枚入り／全11種)配布します。各キャラクターは、ブーステーマの「シネマコンプレックス」をイメージして、ポップコーンやチケットといった映画館のアイテムを持ったビジュアルで統一されています。さらに、ブースでのアンケートに回答いただいた方には、クリアカードと同一のキャラクター全員がデザインされた「描き下ろしダブルリングカレンダー」をプレゼントします。このカレンダーは、キャラクタービジュアル面とカレンダー面が分離しており、毎月お好みのキャラクターを選んで使用することができます。





「描き下ろしクリアカード(1パックにランダムで3枚封入／カードは全11種)」(ブース来場者限定)

好きなキャラクターを選べる！「描き下ろしダブルリングカレンダー」(ブースアンケート回答者限定)





※クリアカードは1パックにランダムで3枚のカードが封入されています。絵柄および内容を選ぶことはできません。また、各日、先着・数量限定のため、無くなり次第終了となります。なお、おひとり様1パックまでの配布となります。

※ダブルリングカレンダーは、各日午前(開場から)と午後(正午から)に、それぞれ先着・数量限定で配布のため、無くなり次第終了となります。

※配布の詳細は変更となる場合があります。予めご了承ください。





ブースに関する最新情報はトムス公式Xおよび、セガプラザ・セガプラザ通信公式Xにて順次公開予定です。フォローしてお待ちください。





トムス公式X ： https://x.com/TMSent_jp

セガプラザ公式X ： https://x.com/seganewsnavi

セガプラザ通信(宣伝担当)公式X： https://x.com/sega_girls





AnimeJapan 2026へお越しの際は、ぜひトムス／セガブブースへ足をお運びください。









■出展概要

開催日程 ： 2026年3月28日(土)、29日(日)

会場 ： 東京ビッグサイト 東5ホール J05

公式サイト： https://anime-japan.jp/

※ AnimeJapan 2026入場にはチケットが必要です。詳細はAnimeJapan 2026公式サイトをご確認ください。

※ 内容に関しては一部変更、中止となる場合がございます。









■ブース概要

【展示作品一覧(五十音順)】

作品の世界観を再現したフォトスポットや、作品資料の展示などを行います。ぜひ、会場でお楽しみください。

※ 展示内容は一部変更になる場合があります。





・『アオのハコ』

・『アンデッドアンラック』

・『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』

・『SAKAMOTO DAYS』

・『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』

・『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』

・『刃牙道』

・『魔法騎士レイアース』

・劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』





【「トムスショップ」商品展示コーナー】

トムス・エンタテインメント公式通販サイト「トムスショップ」より、『アオのハコ』『SAKAMOTO DAYS』『Dr.STONE』の商品を展示いたします。ぜひ展示コーナーまでお越しください！





◇展示商品

『アオのハコ』こもれびver.メインビジュアル

『SAKAMOTO DAYS』wallma_メインビジュアル_order

『Dr.STONE』Journey of Growth_メインビジュアル

『Dr.STONE』ツーリングver.メインビジュアル





＜「トムスショップ」商品ページ＞

『アオのハコ』 こもれびver.( https://www.tmsshop.jp/dp/aonohako_komorebi/ )

『SAKAMOTO DAYS』 ORDER ver.( https://www.tmsshop.jp/dp/sakamoto_wallma/ )

『Dr.STONE』Journey of Growth ver.( https://www.tmsshop.jp/dp/drstone_JoG_ec/ )

ツーリングver.( https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026_ec/ )





トムスショップ ： https://www.tmsshop.jp/

トムスショップ公式X： https://x.com/tms_shop





【TVアニメ『名探偵コナン』30周年記念コーナー】

トムス・エンタテインメント公式通販サイト「トムスショップ」にて好評発売中のTVアニメ『名探偵コナン』放送30周年記念商品を展示いたします。メモリアルな商品の実物をぜひご覧ください！





◇展示商品





TVアニメ『名探偵コナン』放送30周年記念商品メインビジュアル





＜「トムスショップ」商品ページ＞

TVアニメ『名探偵コナン』放送30周年記念商品( https://www.tmsshop.jp/dp/conan_30th/ )





トムスショップ ： https://www.tmsshop.jp/





【TMSLab(トムスラボ)コーナー】

展示コーナーでは、TMSLabオリジナル作品『ラブコメと怪獣退治の不文律』の特撮世界を体験できるフォトスポットを設置するほか、現在開催中の「第2回トムスラボ勝ち抜きバトル」の優勝作品の発表や、オリジナル作品のコミック展示など“読んで”も“観て”もお楽しみいただける内容を予定しています。また、ブース来場者へ『ハムカツっ』の主人公・モモをかたどった限定うちわや、LINEスタンプの先着プレゼントも行う予定です。ぜひTMSLabコーナーに遊びに来てください！





TMSLab公式サイト： https://tms-lab.jp

TMSLab公式X ： https://x.com/TMS_Lab





TMSLabロゴ

『ラブコメと怪獣退治の不文律』コミック表紙

『ハムカツっ』うちわ





【セガ フェイブ 製品展示コーナー】

セガ フェイブより展開するプライズフィギュアやくじ賞品などのサンプルを展示いたします。





◇セガプライズ

クレーンゲームの景品として今後登場予定の最新フィギュアを展示いたします。





・2026年4月より順次登場予定の『名探偵コナン』プライズを展示。劇場版アイテムや30周年アイテムも多数展開。

・2026年3月登場中のTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」製品をはじめ、順次登場予定のフィギュアをお披露目。

・2026年7月より順次登場予定の『刃牙道』フィギュアを展示。





◇セガ ラッキーくじ

ハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじ」の賞品サンプルを展示いたします。





・セガ ラッキーくじ 「名探偵コナン Neo City Pop」

・セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナン みんなといっしょーおもいでへんー」

・セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』はぐはぐみー！」

・セガ ラッキーくじオンライン 「TVアニメ『東京リベンジャーズ』 はぐはぐみー！」





「セガプライズ」や「セガ ラッキーくじ」「セガ ラッキーくじオンライン」の最新情報は、下記公式サイトや公式SNSにて発信中です。





公式サイト「セガプラザ」 ： https://segaplaza.jp/

公式X「セガプラザ公式」 ： https://twitter.com/seganewsnavi

「セガプラザ通信」 ： https://twitter.com/sega_girls

公式Instagram「セガプラザ」： https://www.instagram.com/segaplaza/





◇物販展示

・ふわぷち デフォルメフィギュア

セガがおくるホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」より、「ふわぷち デフォルメフィギュア」の新製品も登場！お楽しみに！





「S-FIRE」出展内容詳細は下記公式サイトや公式SNSにて発信中です。

公式サイト ： https://s-fire.net/

公式X ： https://twitter.com/S_FIRE_OFFICIAL

公式Instagram ： https://www.instagram.com/s_fire_official/









(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

(C) 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会

(C)美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ2製作委員会

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

(C)ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会

(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

(C)CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C) TMS/HIGH CARD Project

(C) ばなにゃらばーず, Q-lia.

原作：モンキー・パンチ (C)TMS

(C)SEGA

(C) TMSLab

(C) 御池慧・上代務・TMSLab

(C) TMSLab/花葉田しい