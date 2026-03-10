山下久美子のデビュー４５周年を記念したベスト盤ＣＤ＋ＤＶＤが４月１５日に発売されることが公開された。山下久美子の草創期において欠かすことのできないソングライター、康珍化、亀井登志夫、大沢（大澤）誉志幸の３名の楽曲をクローズアップしたベスト作品となる。ＣＤには１９８０年のデビュー曲『バスルームから愛をこめて』や１９８２年の『赤道小町ドキッ』１９８３年『こっちをお向きよソフィア』など名だたるオリジナル楽曲に加え、ながらく作詞提供をしていなかった作詞家・康珍化氏が数十年ぶりに山下久美子のライブを見て心を動かされ書き下ろした『もっとやさしく』が収録される。康珍化氏はアルバム全体のコンセプトにも全面協力し、アルバムタイトルの『大事なものはなくならない。』も彼の発案によるものだ。その際、康珍化氏は８０年代の雑誌広告のようにタイトルを書いた紙をイラストや写真に重ね合わせて様々に思案していたという。 山下は「もう何もかもが新鮮で輝いていた時代。あの頃に出会った素晴らしいソングライターの曲で紡いだ４５周年アルバム『大事なものはなくならない。』、作詞家"康珍化"が名付けてくれ、そして詞を書き下ろし、新しいダンスナンバーができました。新曲『もっとやさしく』も収録されて、素敵な作品になってもうすぐリリースです。どうぞ、お楽しみに！」と力を込める。 ＣＤにはヒット曲『赤道小町ドキッ』と佐野元春の作詞作曲による『Ｓｏ Ｙｏｕｎｇ』の２曲もｂｏｎｕｓ ｔｒａｃｋとして追加収録される。まさに「ベスト盤」と呼ぶにふさわしい選曲と工程を経た４５周年記念作品をじっくりと堪能してほしい。またＤｉｓｃ-２のＤＶＤには、ここ数年ライブのホームグラウンドとしてステージに立ち続ける“ＢＬＵＥ ＭＯＯＤ”でのライブ映像を収録。ＣＤと同様に康珍化、亀井登志夫、大沢誉志幸の３名による楽曲を中心に構成。“シンガー×ソングライター”の真髄が盛り込まれた意義深い作品となる。山下久美子４５周年ベスト・アルバム 大事なものはなくならない。２０２６年４月１５日発売 CD：TECG-３３１３８ 定価：\５,０００（税抜価格\４,５４５）発売元：テイチクエンタテインメント・コンチネンタルスター ●収録楽曲(CD)1. もっとやさしく（新曲） 作詞：康珍化 作曲：mei・成海カズト・YASU2. バスルームから愛をこめて 作詞：康珍化 作曲：亀井登志夫3. 抱きしめてオンリィ・ユー 作詞：康珍化 作曲：亀井登志夫4. オートリバースで恋してる 作詞：銀色夏生 作曲：亀井登志夫5. LOVERステッカー 作詞：銀色夏生 作曲：亀井登志夫6. 星になった嘘 作詞：竹花いち子 作曲：亀井登志夫7. スローナンバーのあとで 作詞：竹花いち子 作曲：亀井登志夫8. こっちをお向きよソフィア 作詞：康珍化 作曲：大沢誉志幸9. 涙がとまらない 作詞：康珍化 作曲：大沢誉志幸10. LOVER MAN 作詞：康珍化 作曲：大沢誉志幸11.今宵かぎりのCheek to Cheek 作詞：麻生圭子 作曲：大沢誉志幸12.ちょいまちBABYなごりのキスが 作詞：銀色夏生 作曲：大沢誉志幸13.時代遅れの恋心 作詞：下田逸郎 作曲：大沢誉志幸14.シャンプー 作詞：康珍化 作曲：山下達郎15.雨の日は家にいて 作詞：康珍化 作曲：岡本一生16.瞳いっぱいの涙 作詞：康珍化 作曲：原田真二17.赤道小町ドキッ 作詞：松本隆 作曲：細野晴臣 ※bonus rack18. So Young 作詞・作曲：佐野元春 ※bonus rack●収録楽曲（DVD）1.バスルームから愛をこめて 作詞：康珍化／作曲：亀井登志夫2.抱きしめてオンリィ・ユー 作詞：康珍化／作曲：亀井登志夫3.LOVERステッカー 作詞：銀色夏生／作曲：亀井登志夫4.星になった嘘 作詞：竹花いち子／作曲：亀井登志夫5.スローナンバーのあとで 作詞：竹花いち子／作曲：亀井登志夫6.こっちをお向きよソフィア 作詞：康珍化／作曲：大沢誉志幸7.涙がとまらない 作詞：康珍化／作曲：大沢誉志幸8.LOVER MAN 作詞：康珍化／作曲：大沢誉志幸9.ちょいまちBaby なごりのキスが 作詞：銀色夏生／作曲：大沢誉志幸10.時代遅れの恋心 作詞：下田逸郎／作曲：大沢誉志幸11.シャンプー 作詞：康珍化／作曲：山下達郎12.雨の日は家にいて 作詞：康珍化／作曲：岡本一生13.瞳いっぱいの涙 作詞：康珍化／作曲：原田真二14.赤道小町ドキッ 作詞：松本隆／作曲：細野晴臣15.So Young 作詞・作曲：佐野元春 16.Lilith（British Fantasy） 作詞：山下久美子／作曲：布袋寅泰M5：2023.10.14 LIVE AT BLUE MOODM4, 10：2024.4.27 LIVE AT BLUE MOODM1, 3, 9, 14, 15, 16 ：2025.2.8 LIVE AT BLUE MOODM2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ：2025.6.7 LIVE AT BLUE MOOD【ライブスケジュール】◆ 3月14日（土） 「45thアルバム プレ・リリース ライブ」 ＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信◆ 4月25日（土） 「45thアルバム リリース ライブ」 ＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信◆ 6月 6日（土） ＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信 ◆ 8月 1日（土） ＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信◆10月10日（土） ＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信◆12月12日（土） ＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信 【WEB SITE / SNS】テイチクレコードHP： https://www.teichiku.co.jp/artist/yamashita-kumiko/Instagram： https://www.instagram.com/kumikoyamashita_official/?hl=jaテイチクレコードYouTube： https://www.youtube.com/channel/UC-APJUQWxnTJ3JR1EDUi1wQ山下久美子オフィシャルYouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@kumiko_yamashitaテイチクエンタテインメント・コンチネンタルスター／ソルチミュージックエンターテインメント