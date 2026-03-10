デジタルメディア事業を展開する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が制作・運営する、債務整理とお金の悩み解消メディア「債務整理相談ナビ」は、自己破産後も生活再建のために手元に残せる財産（自由財産）があることを、初心者向けにわかりやすくまとめた解説記事を公開しました。

自己破産＝「財産をすべて失う」は誤解

自己破産は生活再建のための制度で、手元に残せる財産（自由財産）が法律・運用上用意されています。「全部なくなる」と思って不安になる人ほど、まずは“残せる枠”を知ることが重要です。

残せる財産は大きく4つの枠で整理できる

自己破産でも残せる財産は、主に次の4つで整理できます。・破産手続開始決定後に得た財産（新得財産）・99万円以下の現金（法定自由財産）・生活必需品などの差押禁止財産・裁判所が認める「自由財産の範囲の拡張」

「現金99万円」と「預貯金」は扱いが同じではない

自己破産では現金のうち99万円以下が手元に残せる扱いになり得ます。一方で、預貯金は“現金99万円”とは別の扱いになりやすく、金額だけで一律に決まらないことがあります。手続直前に現金化するなどの動きは確認対象になり得るため、自己判断で動かさず事前確認が安全です。

家財はどこまで残る？生活必需品の考え方

衣類・寝具・家具・台所用品など、生活に欠かせない範囲の家財は差押禁止財産として守られる考え方があります。冷蔵庫や洗濯機などは処分対象になりにくい一方、換価価値が高い高級品（ブランド品・美術品など）は別扱いになり得ます。

車・保険・投資は「いまの価値（時価）」が分かれ目

残せるかどうかは購入価格ではなく、時価（車の査定額）や保険の解約返戻金など「いま換価できる価値」で判断されやすいのがポイントです。iDeCoとNISAのように制度上の扱いが異なるものもあるため、資産の種類ごとに整理が必要です。

失敗しないための注意点は「申告」と「準備」

自由財産でつまずきやすいのは、財産の申告漏れや、直前の名義変更・現金化など誤解されやすい動きです。残したい財産がある場合ほど、通帳・保険・車査定・投資状況などの資料を揃え、説明できる状態にしておくことが重要です（運用差もあるため早めの相談が安心です）。

今後の情報提供について

債務整理相談ナビでは、借金問題や支払方法に関する情報を、煽りや誇張を避けながら、制度理解を深める形で発信しています。今後も「生活課題を正しく理解するための基礎情報」を中心に、具体例を用いた解説記事を公開していく予定です。

債務整理相談ナビ®と専門家相談の活用

債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産など手続きにより費用や進め方が異なり、状況によって最適な選択肢も変わります。早い段階で専門家へ相談することで、返済計画の見通しや手続きの可否、必要書類や注意点を整理しやすくなります。『債務整理相談ナビ』では、基礎知識から相談先選びの比較情報まで、読者の不安を減らすための情報提供を続けてまいります。

会社概要

