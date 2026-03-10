株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、3月10日（火）12時より、メインクエストに「魔法少女たると☆マギカ 前編」を追加し、同時にイベント前編を開始いたしました。合わせて、新たな★5キオク [ラ・リュミエール]タルト（CV 堀江由衣）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。また、3月10日（火）より、もうすぐ迎える1周年に向けて、1日1回無料ガチャでメダルを集めて★5キオク確定マギアキーと交換できたり、ログインやミッションでマギカストーン最大3,000個もらえる、まどドラ 1st Anniversaryカウントダウンキャンペーンを開始いたしました。

「魔法少女たると☆マギカ 前編 メインクエスト追加&イベント開催！

3月10日（火）12時より、メインクエストに「魔法少女たると☆マギカ 前編」を追加し、イベント前編を開始いたしました。

◇「魔法少女たると☆マギカ The Legend of “Jeanne d’Arc”」とは

漫画家・枡狐／蛙空により描かれる『魔法少女まどか☆マギカ』のスピンオフ作品。百年戦争のただ中にあった15世紀のフランスを舞台に「乙女」「聖女」と讃えられた少女・タルトが背負った運命の物語が描かれる。

◇「魔法少女たると☆マギカ」PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=AhGGdHtTxfg

◇あらすじ----------------------------------------------------15世紀のフランスで『乙女』と讃えられたひとりの少女インキュベーターによって『タルト』と名付けられた彼女は人々の希望・想いを受け、『百年戦争』へと身を投じて行くその戦いの先に待ち受けるのは、果たして…----------------------------------------------------メインクエスト追加：2026/03/10 (火) 12:00～イベント前編開催：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/28 (土) 11:59

メインクエストやイベント報酬でポートレイトが手に入る！

メインクエストをプレイいただくことで、MainモードやNightmareモードの報酬としてポートレイトを獲得いただけます。

イベントで豪華報酬が手に入る！

「魔法少女たると☆マギカ 前編」のイベント交換所は、まどドラ 1st Anniversary カウントダウンキャンペーンとして、「マギカストーン」が通常の2倍に増量し、合計1,200個獲得可能となっています。その他、「オーブ」、「能力晶花クエストスキップチケット」など様々なものと交換いただけます。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「乙女の一撃」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

「ラ・バニエール」交換所でマギアキー、プリズムコアやスタイルチケット獲得！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「ラ・バニエール」がドロップいたします。ラ・バニエールを集めると交換できる「ラ・バニエール」交換所では、プリズムコアやマギアキー、スタイルチケットを交換することが可能です。

新★5キオク「タルト」が登場！

2026年3月10日（火）12時より、新★5キオク[ラ・リュミエール]タルト が新たに実装となり、ピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。さらに、タルトピックアップガチャを引くことで、育成素材と交換できる「フラグメントメダル」を獲得できます。期間：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [ラ・リュミエール]タルト

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=oiCbgIPSkOg

ボーナスゲージをためると★5キオク確定ボーナスガチャが引ける！

今回のガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入された★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことが可能です。★5キオク確定ボーナスガチャは、[ラ・リュミエール]タルトの提供割合が12%でピックアップされます。

フラグメントメダル交換所で育成素材を交換！

◆フラグメントメダルとは

対象のガチャを引くと、キオクメダルに加えてフラグメントメダルを獲得できます。獲得したフラグメントメダルは、交換所で「プリズムオーブ」や「マギアブック （大）」、「永久ドロップロック」などと交換可能です。※フラグメントメダルを獲得できるガチャについては、ガチャ画面上部にキオクメダルとフラグメントメダルの2種のメダル表示がございます。※フラグメントメダルに交換期限はございません。

1日１回無料ガチャを引いて「★5キオク確定マギアキー」がもらえる！まどドラ 1st Anniversaryカウントダウンキャンペーン開催！

1日1回無料ガチャ開催！

2026年3月10日（火）12時より、まどドラ 1st Anniversaryキャンペーンとして、1日1回引ける無料ガチャを開始いたしました。無料ガチャを引くと「カウントダウンメダル」も獲得することができ、メダルを集めると★5キオク確定マギアキー、マギアキー、マジカルキューブなどと交換することが可能です。期間：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/27 (金) 11:59

1st Anniversaryカウントダウンログインボーナス開催

2026年3月10日（火）12時より、まどドラ 1st Anniversaryカウントダウンログインボーナスが開始いたしました。期間中ログインすることで、マギカストーン最大2,000個や、「プリズムコア」、「プリズムオーブ」を獲得できます。期間：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/27 (金) 11:59

1st Anniversaryカウントダウンミッション

2026年3月10日（火）12時より、1st Anniversaryカウントダウンミッションを開始いたしました。魔法少女たると☆マギカ 前編のMainモードのBOSSを倒すなど、各ミッションをクリアで、マギカストーン1,000個や、「プリズムオーブ」などを獲得できます。期間：2026/03/10 (火） 12:00～2026/03/27 (金) 11:59

タワー開催！報酬増量中！

3月10日（火）12時より、タワーを開始いたしました。タワーは最上層を目指し、バトルを勝ち進んでいくコンテンツです。鏡層を上がるごとに敵が強くなりますが、クリア時の報酬も豪華になっていきます。今回のタワーは全90鏡層までの解放となっており、まどドラ1st Anniversary カウントダウンキャンペーンとして、「プリズムコア」、「プリズムオーブ」、「プリズムジェム」を通常の2倍獲得することができ、中でも「プリズムオーブ」は30個以上獲得することができます。さらに「★5キオク確定マギアキーのかけら」や、「スタイルチケット」も獲得いただけます。期間：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/27 (金) 11:59まどドラ ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始