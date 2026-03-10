広島ホームテレビ（広島市中区）は、HTBグッズショップが「広島T-SITE」に期間限定で出店することを記念し、3月19日（木）～3月30日（月） にHOME（広島ホームテレビ）「ぽるぽる」とHTB（北海道テレビ放送）「onちゃん」のコラボグッズを販売します。会期中の3月21日（土）～22日（日）には、おもてなしイベント「onちゃん＆ぽるぽるパーク」も同時開催。21日（土）には、HITひろしま観光大使「ひろくま」も登場し、会場には愛らしい黄色い仲間が大集合します。

広島ならではのお楽しみが満載！

広島ならではのオリジナルグッズも盛りだくさん！「ぽるぽる」と「onちゃん」の両キャラクターがプリントされた巾着袋に、広島の人気菓子“メープルもみじフィナンシェ”を入れた限定品をお見逃しなく。

「ぽるぽる」と「onちゃん」を刻印した化粧筆のセットは、広島の伝統工芸品・熊野筆です。かわいい黄色のオリジナルハンドタオルもご用意しました。

こんなところにも素敵なコラボが！

北海道しぼりたて生乳の風味が魅力の「onちゃんの北海道ミルクソフト」に添えられるクッキーを、先着500本限定で「ぽるぽる＆onちゃん」の特別デザインで提供します。

◆onちゃん＆ぽるぽるパーク

21日(土)&22日(日)のおもてなしイベント「onちゃん＆ぽるぽるパーク」では、撮影会も開催予定です。小さなお子さんが楽しめる企画も充実しているので、ぜひ会場へ遊びに来てください！

【会期】2026年3月21日(土)、22日(日) 10：30～17：00 ※両日【会場】広島T-SITE（LECT内）２Fスクエアギャラリー《入場無料》【内容】縁日(射的、スマートボール各100円特製シールつき)、キャラクターたちとのふれあい＆撮影会(無料)、缶バッジ製作体験(有料)、onちゃんプリント体験(有料)、水曜どうでしょうと広島県に関するミニ展示(無料)など※混雑時は入場を制限する場合があります※キャラクターの登場時間は、会場のご案内やHTBのホームページでご確認ください。

◆HTBグッズショップ期間限定出店

【会期】2026年3月19日(木)～30日(月) 時間10：00～20：00 ※最終日は18：00まで【会場】広島T-SITE（LECT内）1号館1F POP-UPスペース・ギャラリー 広島県広島市西区扇2丁目1-45

https://www.htb.co.jp/goods/hiroshima/

■ガラポン くじ引きどうでしょう《1回700円》

「全国各地で落城(完売)必至の大人気コーナー」くじの景品のために開発されたアイテムが魅力。黄金色が眩しい「ミニｏnだるま」2種、そしてこれからの季節にぴったりのonちゃんデザインのタオルが広島で初登場！※空くじ(はずれ)はありません。景品が無くなり次第終了。

onちゃん広島で待っとるけぇね～♪