住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、経済産業省が制度設計し、日本健康会議が選定する『健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）』に認定されたことをお知らせいたします。

■LeTechの健康経営に関する取り組み

当社は自社のサステナビリティ方針の一つとして「働きがいのある職場環境作り」を掲げております。これは、従業員一人一人がやりがいを持って自分らしく働くことができる職場環境を構築し、従業員の幸福と企業の持続的な発展を目指しているものであり、以下の取り組みをおこなっております。・全社員フレックスタイム制度の導入・事業所規模にかかわらず全社員を対象としたストレスチェックの実施、対応方針の検討、実施・メンタルヘルスについての相談窓口の設置・人間ドック受診費用の全額会社負担・婦人科健診受診費用の全額会社負担・インフルエンザ予防接種費用の全額会社負担・時間単位での年次有給取得・育児時の短時間勤務等の取得期間は「こどもの小学校卒業まで」取得可能・社内レクリエーション、ボランティア活動等を通じた社員コミュニケーションの実施

今後も当社は、従業員一人一人が仕事を通した自己実現を基軸としながらも、出産・育児などの人生のライフイベント・ワークライフバランス、従業員の個性を尊重しながら、多様な働き方を推進してまいります。（ご参考）株式会社LeTech サステナビリティページ

■『健康経営優良法人認定制度』の概要

https://www.letech-corp.net/sustainability/

健康経営優良法人認定制度とは、健康経営の普及促進を行う経済産業省と日本健康会議が、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名 : 株式会社 LeTech 代表 : 代表取締役社長 宮地 直紀 本社 : 〒530-0027大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 10階東京支社 : 〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目2番8号虎ノ門琴平タワー 7階設立 : 2000年 ９月 ホームページ : https://www.letech-corp.net/ 事業内容 : 不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社 LeTech コーポレート本部 経営企画部Email: IR@letech-corp.net TEL:06-6362-3355