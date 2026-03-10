『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より、アニプレックスくじが登場。2026年3月17日（火）より、ローソン、アニメイト、ドン・キホーテ、書店、ホビーショップなどの店頭にて順次発売となります。魔法少女服をまとった「まどか」のフィギュアや、くじのためのシャフト新規描き下ろしイラストを使用したビッグアクスタなど、可愛い賞品がもりだくさん。作品と共にどうぞお楽しみください。▼アニプレックスくじ「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」URL：https://kujiportal.aniplex.co.jp/lineup/2025_madoka-wr/

各賞の詳細はこちら

魔法少女姿の「まどか」がノンスケールフィギュアに！仕様：塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属・全高：約180mm材質：ABS、PVC制作協力：グッドスマイルカンパニー

くじのためのシャフト新規描き下ろしイラストを使用したビッグアクスタが登場！仕様：約H30×W20cm材質：アクリル

仕様：約H24×W40cm

鹿目まどか/暁美ほむら/巴マミ/美樹さやか/佐倉杏子 全5種仕様：約12cm

鹿目まどか（描き下ろし）/鹿目まどか/暁美ほむら/巴マミ/美樹さやか/佐倉杏子 全6種仕様：缶バッジΦ約5.5cm、ステッカー H約5.5cm

描き下ろしイラストや、キービジュアルなどを使用した美麗なクリアビジュアルカード 全6種仕様：約H18.2×W12.8cm材質：PET

鹿目まどか/暁美ほむら/巴マミ/美樹さやか/佐倉杏子 全5種仕様：H約6cm※キャラクターによりサイズが異なります材質：アクリル

鹿目まどか/暁美ほむら/巴マミ/美樹さやか/佐倉杏子 全5種仕様：H約6cm、ボールチェーン付属※キャラクターによりサイズが異なります材質：PVC、鉄

最後のくじを引いた方にはラスト賞をプレゼント！

ラスト賞には「まどか」らしい笑顔のフィギュアをご用意！仕様：塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属・全高：約180mm材質：ABS、PVC制作協力：グッドスマイルカンパニー

◆アニプレックスくじ「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」概要

詳細はこちらURL ：https://kujiportal.aniplex.co.jp/lineup/2025_madoka-wr/発売日 ：2026年3月17日（火）より順次発売販売店舗：ローソン、アニメイト、ドン・キホーテ、書店、ホビーショップ ほか販売価格：1回 \880（税込）※アニプレックスくじポータルサイトにて取扱店舗の掲載あり

◆「魔法少女まどか☆マギカ」 基本情報

〇スタッフ総監督：新房昭之脚本：虚淵玄（ニトロプラス）キャラクター原案：蒼樹うめアニメーション制作：シャフト〇WEB公式サイト：https://www.madoka-magica.com/公式X：@madoka_magica #まどかマギカ※画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

◆「アニプレックスくじ」とは

アニプレックス公式ならではの、オリジナルグッズや企画をお届けしてまいります。すぐに結果の分かる、ハズレなしのオンラインくじや、店頭くじをお楽しみください。・アニプレックスくじ ポータルサイト｜ https://kujiportal.aniplex.co.jp・アニプレックス オンライン 公式X（Twitter）｜ https://x.com/aniplex_plus