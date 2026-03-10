【かみむら牧場】　～破格の税込500円～　コスパ最強のお得な5日間限定企画！サラダバー＋アイスバー＋ドリンクバーがワンコインで登場！おすすめ焼肉ランチ（２種）も1129（いい肉）円で販売！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（東京都大田区、以下ワタミ）と国内有数の和牛生産者であるカミチクグループ（鹿児島県鹿児島市）との合弁会社、ワタミカミチク株式会社（東京都大田区、以下ワタミカミチク）が展開する「かみむら牧場」は、恒例の「肉の日」企画に加え、「ワンコインビュッフェ」を実施いたします。

３月の肉の日企画は、2026年3月23日（月）から3月27日（金）までを「幸せの5日間」とし、期間限定で平日の11時から16時に販売している焼肉ランチのオススメメニュー「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を通常価格1,280円（税込1,408円）のところ、「いい肉」になぞらえた1,129円（税込1,241円）で販売します。更にこの2種類焼肉ランチに限りご飯のお替りは何杯でも無料です。

また、同期間でサラダバー、アイスバー、ドリンクバーがお楽しみいただけるKAMIMURAランチビュッフェがフルセット通常価格800円（税込880円）のところ肉の日特別価格455円（税込500円）でご利用いただけます。

ぜひこの機会に、ご家族やご友人とご一緒に、もちろんおひとり様でも「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」をお楽しみください。

※写真はイメージです

https://kamimura-bbq.com/

3月肉の日幸せの5日間『ワンコインビュッフェ＆1129ランチ』企画 概要

◆対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店/守口南寺方店/府中店/城北黒川店/八千代成田街道店/八尾外環店/横浜鶴見駒岡店/上尾店/ららぽーと福岡店/福重拾六町店/船橋宮本店

◆販売期間：2026年3月23日（月）から3月27日（金）

仕入れや在庫の状況によって変更となる場合がございます。

◆内容：期間中「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を通常1,280円（税込１４０８円）のところ1,129円（税込1,241円）で販売します。更にこの2種類焼肉ランチに限りご飯のお替りが何杯食べても無料です。

※1.5倍盛は通常価格販売です ※該当ランチセット以外は通常価格販売です。※「かみむら牧場」ららぽーと福岡店はランチセットの通常の販売価格が上記とは異なります。

KAMIMURAランチビュッフェ フルセット通常価格800円（税込880円）のところ肉の日特別価格455円（税込500円）、小学生以下のお客様は通常価格400円（税込440円）のところ肉の日特別価格228円（税込250円）でご利用いただけます。なお、幼児以下のお客様は無料でご利用いただけます。

※定食をご注文のお客様に限りご利用いただけます。※季節や仕入れ状況によってKAMIMURAビュッフェの内容が変わる場合がございます。※ランチタイム11～16時のご利用に限ります。

◆店舗情報：https://kamimura-bbq.com/store/

焼肉も寿司も食べ放題新鮮なサラダやデザートもビュッフェ形式で食べ放題「KAMIMURA BAR」A4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」カルビ国産プレミアム黒牛「上村牛」カルビプレミアム5_永遠のダイヤカルビプレミアム5_至福の炙りすき焼きカルビ

幸せの焼肉食べ放題『かみむら牧場』について

「かみむら牧場」は和牛の食べ放題が手ごろな価格で楽しめる焼肉業態として、国内有数の和牛生産者であるカミチクグループとの合弁事業として展開しており、カミチクグループから調達したA4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」を食べ放題で楽しめて、特急レーンや配膳ロボットの活用により非接触型というニューノーマルな焼肉屋としてファミリー層を中心に多くの人気を集めています。

◆A4ランク以上の黒毛和牛も牛タンも食べ放題！全品『和牛マニアコース』 KAMIMURA BAR付き

◆国産プレミアム黒牛「上村牛」も食べ放題！110品『かみむら牧場コース』 KAMIMURA BAR付き

◆「かみむら牧場」厳選の「プレミアム5」が食べ放題！90品『ジャストミートコース』 KAMIMURA BAR付き

◆気軽に楽しめる幸せの焼肉食べ放題！60品『カジュアルコース』 KAMIMURA BAR付き

※全ての食べ放題コースは100分（20分前ラストオーダー）で小学生以下はドリンクバー付きです

※各コースとも一般価格・シニア価格・小学生価格・幼児以下無料をご用意しております。販売価格の詳細はホームページよりご確認ください

メニュー情報：https://kamimura-bbq.com/course/

特急レーン内観イメージ2名掛けボックス席4名掛けボックス席

ワタミカミチク株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役社長 大生広幸

【設 立】 2020年1月

【事業内容】 焼肉『かみむら牧場』の運営

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/