【焼肉の和民】　質も量も妥協無し！ワタミ上カルビ29％OFF　×　ワタミカルビ29％増量！！「3月29日」一日限りの特別セールを開催！！

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が全国で展開する、高品質な焼肉をリーズナブルな価格で提供する「焼肉の和民」では、日頃の感謝を込めて3月29日の「肉の日」にちなみ、2026年3月29日（日）の1日限定で「焼肉の和民」自慢の「ワタミカルビ（中サイズ）」を通常内容量比29％増量、「ワタミ上カルビ」を通常価格から29%OFFで提供します。「ワタミカルビ（中サイズ）」1皿498円（税込547円）お値段はそのまま、通常内容量比29％増量。「ワタミ上カルビ」1皿798円（税込877円）から566円（税込622円）と255円お得です。対象の「ワタミカルビ（中サイズ）」「ワタミ上カルビ」につきましてはおひとり様の注文制限はなく、何皿でもご注文いただけます。焼肉の和民の看板商品をお得に楽しめるこの機会にぜひお立ち寄りください。

3月『ニクの日』 企画概要

◆対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

◆対象期間：2026年3月29日（日）

◆店舗情報：https://yakiniku-watami.com/shop/

◆対象商品・価格：「ワタミカルビ（中サイズ）」1皿498円（税込547円）お値段そのまま、

通常内容量比29％増量

「ワタミ上カルビ」は1皿798円（税込877円）から566円（税込622円）と255円お得。

※当日の販売状況により予告なく終了する場合がございます。

ワタミカルビ中サイズ（通常量）ワタミ上カルビ

トッキュウレーン『焼肉の和民』について

看板商品である希少部位プレートフィンガーを使用した「ワタミカルビ」や店舗で手切りする鮮度抜群の「ハラミ」といった王道の焼肉メニューや、バラエティ豊かなサイドメニュー、ビール、ハイボール、ビアボールなど豊富なアルコールメニューを取り揃え、『もっと気軽に、もっと楽しく、美味い焼肉が食べたい！だから今日は焼肉にしよう』と、ひとりでも多くのお客様に「焼肉」時間を楽しみ尽くしていただきたいという思いで、焼肉食べ放題プランや飲み放題プランをはじめ、「焼肉定食ランチ」や「学割プラン」、「ちょい飲み焼肉セット」「ひとり焼肉」など、多様化するお客様の様々なニーズにお応えし「安くて美味しい和民」へ挑戦し続けます。

メニュー情報：https://yakiniku-watami.com/alacarte/

◆特急レーンや配膳ロボットの活用

商品は”特急レーン”や“料理配膳ロボット”を活用してご提供することで、お客様の従業員との接触率を低減させ、安心の食空間提供に努めております。※特急レーンや料理配膳ロボットの配備は店舗により異なります。

◆店内換気を強化

最新の排煙・空調設備を導入しています。３分に１回、店内の空気の完全入替えを行っており、安全安心な空間でお食事をお楽しみいただけます。

◆アルコール消毒液の設置

ご来店されるお客様がいつでも手指を消毒でき、安心して食事をお楽しみいただけるよう、入口やトイレ、各テーブルなどにアルコール消毒液を設置しております。

◆従業員の健康チェック、手洗い、手指の消毒の徹底

従業員は始業前の検温をはじめ、手洗いとアルコールによる手指の消毒を徹底し、お客様に安心して食事をお楽しみいただけるよう努めております。

◆店内衛生管理の徹底（調理器具・テーブル・トイレ等の殺菌の徹底）

お客様の触れる機会が多い箇所へのアルコール噴霧による消毒や拭き取りによる除菌を実施しております。

希少部位プレートフィンガー「ワタミカルビ」鮮度抜群の「手切りハラミ」極厚牛タン株漬けキムチ（ポギ）石焼ビビンパ和民の盛岡冷麺ユッケジャンスープ背油たっぷり豚骨らぁめん焼肉専用キャベツサラダ17種のデザートサントリー生ビール豊富なアルコールメニュー

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/