人事担当者向けメディア「d’s JOURNAL」が「doda人事ジャーナル」としてリニューアル！よりパーソナライズされた、快適な情報収集が可能に

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 瀬野尾 裕）が運営する人事担当者向けメディア「d’s JOURNAL」は、2026年3月10日より「“あなたの”理想の人事へ、ショートカット」をコンセプトに掲げ、「doda人事ジャーナル(https://www.dodadsj.com/)」に名称変更してリニューアルオープンしましたので、お知らせいたします。この度のリニューアルに伴い追加された「doda CONNECT(https://www.saiyo-doda.jp/service/assist)」※1のプレアカウント※2登録機能により、本アカウントと同様に、限定コンテンツの閲覧、セミナーや資料の履歴管理ができるようになります。会員の属性・閲覧履歴などの情報から、よりパーソナライズされたコンテンツが表示されることにより、必要な情報をより早く・簡単に収集できるメディアに生まれ変わります。

※1：中途採用業務を一元管理できるシステム。主な機能は選考・応募者情報・人材紹介会社の管理機能、メール連絡、dodaダイレクトのご利用によるスカウトなど。

※2：「doda」を利用していない企業の人事担当者でも登録可能なアカウント

doda人事ジャーナル(https://www.dodadsj.com/)

リニューアルの背景

近年、企業の人事担当者は採用活動、社員の育成やエンゲージメントの向上、多様なはたらき方を推進するための制度整備、賃金の見直しなど、取り組むべき課題は多岐にわたります。こうした課題に向き合う人事担当者に向けて、旧「d’s JOURNAL」では、採用計画、面接・選考、育成・評価、経営戦略・組織開発など、課題解決のヒントになる各種セミナーや、記事・動画などのコンテンツを提供してきました。一方で、情報量の増加に伴い、必要な情報へ辿りつくまでに時間がかかる、どれが自身にあった情報なのか分かりづらいという課題もありました。そこで今回のリニューアルを機に、「doda CONNECT」※1のプレアカウント※2登録機能を導入。「“あなたの”理想の人事へ、ショートカット」というコンセプトのもと、アカウント登録時のユーザー属性や閲覧履歴に基づいて情報を最適化することで、一人ひとりの課題や関心に沿った、よりパーソナライズされた情報提供を可能にしました。また、転職サービス「doda」(https://doda.jp/)が運営するメディアであることを明確にし、安心して利用いただけるよう、名称を「doda人事ジャーナル(https://www.dodadsj.com/)」へ変更しました。

リニューアルの概要

１.「doda CONNECT」※1のプレアカウント※2登録機能を導入

トップページの会員登録ボタンから必要情報を入力するだけで、無料で簡単にプレアカウント※2登録ができます。登録後は、受講したセミナーやダウンロード済み資料の履歴管理や、会員限定コンテンツの閲覧が可能です。また、登録時に入力した情報が自動で表示されるため、資料ダウンロードやセミナー申込みのたびに入力する手間が省けます。なお、非会員の方も従来通り、記事や動画を閲覧できます。

２.登録属性・閲覧履歴などの情報から、よりパーソナライズされたコンテンツを表示

業種、企業規模、募集中職種、ログイン頻度、閲覧履歴などから、ユーザーの興味関心が高そうなコンテンツ（同業界の取り組みや、募集中職種の採用に関連した事例、ノウハウ記事など）が表示されます。

３.会員限定！星野リゾート代表・星野佳路さんと映像プロデューサー・MEGUMIさんの対談コンテンツを公開

リニューアルを祝して、会員限定コンテンツを公開します。第1回は、星野リゾート代表・星野佳路さんと、タレント活動や映像プロデューサーとしても活躍中のMEGUMIさんによる「仲間づくりの方法論」をテーマにした、全3回の対談記事と動画コンテンツです。（星野佳路×MEGUMI「仲間づくりの方法論」Vol.1(https://www.dodadsj.com/content/connect/sp_talk01)）

その他、企業の人事担当者からお悩みを募集し、日々人事課題を解決を行っている現役の営業やキャリアアドバイザーが回答するコンテンツも用意しています。

今後の展望

パーソルキャリア株式会社 doda事業法人企画本部 ゼネラルマネジャー 山田 芳久

今回のリニューアルは、「doda人事ジャーナル(https://www.dodadsj.com/)」を“次の成長フェーズ”へ押し上げるための土台づくりです。今後はコンテンツの質と配信の即時性をさらに高め、人事・採用担当者が意思決定に必要な知見へ、最短でたどり着ける体験を提供します。今後も新しい

コンテンツや新機能を段階的に公開し、ユーザーの期待に応えられるよう、磨き込みを続けます。

■転職サービス「doda」(https://doda.jp)について＜ https://doda.jp(https://doda.jp) ＞

「doda」は、「はたらく今日が、いい日に。」をスローガンに、転職サイトや転職エージェント、日本最大級のdoda転職フェアなど、各種コンテンツで転職希望者と求人企業の最適なマッチングを提供しています。