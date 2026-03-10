【イベントレポート】TikTok Shop トップクリエイターの現場を“体感”する「ライブコマース見学ツアー」を実施

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守、以下、「当社」）は、2026年2月6日（金）と2月16日（月）の2日間に渡り開催した「itsumoカンファレンス 2026 SPRING」の特別企画として、「ライブコマース見学ツアー」を実施しました。

└TikTok Shopライバー「 NAGISA」によるライブコマースの様子

■「ライブコマース見学ツアー」 実施背景

近年、TikTok Shopを中心に、ライブコマース市場が急速に拡大している中で、これまで多くの企業の皆様から、参入の検討、現状の取り組み改善を模索している、というお声をいただいてきました。特に、「どのように進行しているのか具体像がつかめない」「成功しているライブの裏側、ノウハウを知りたい」という、より具体的なイメージや情報を求められることが増加しております。

こうした課題を解消するため、当社は実際のライブ配信現場を“体感”できる見学ツアーを企画し、理論や事例紹介にとどまらず、リアルな現場を公開する実践型プログラムとして、今回「ライブコマース見学ツアー」を実施しました。

■ 当日のプログラム内容

本ツアーでは、ピースクリエイション所属のトップクリエイターによる、TikTok Shopのライブコマース配信を間近で見学いただきながら、当社の専門スタッフがその場で、様々な裏側を解説、疑問の解消を行いました。

＜主なプログラム＞- スタジオ構成・機材の完全公開- 異なるジャンルでの実演販売- 売れるワケをその場で解説- 軽食付きの交流会で「導入の不安」を解消

単なる見学ではなく、現場の空気感や緊張感、クリエイターとスタッフの連携までを、間近で感じられる内容とともに、当社が培ってきたライブコマース運営ノウハウを共有しました。

■ 参加者の声（アンケートより一部抜粋）

■ 今後の展望

- 「出演者とは別に、御社の専門スタッフの方が配信中の視聴者の反応に応じて、演出などをその場でリアルタイムにコントロールしていくというのは、中々他社ではできないノウハウが必要なのかなと思います。他社ではそういったサポートを立てずに、演者さんにすべてを一任しているケースをよく見てきました。」- 「スタジオ見学が初めての経験であり、非常に夢中になって質問をさせてもらいました。ライブ配信中にはサポート役の方や機材環境などしっかりサポートされている運用体制が印象的でした」- 「想像以上に整備された環境下で行われていることが印象に残りました」

当社は今後も、企業のEコマース成長を加速させるため、実践に直結する体験型プログラムや最新事例の共有を積極的に展開を予定しております。TikTok Shop、ライブコマースをはじめとする次世代Eコマース戦略において、企業の皆様が一歩を踏み出し、拡大していくための支援を強化してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社いつも カンファレンス事務局

Email：sem@itsumo365.co.jp

受付時間：平日 10:00～18:00

■株式会社いつもについて

当社は「Eコマースで日本の未来をリードする」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEコマース事業総合支援・D2CおよびEコマースプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「Eコマースで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/