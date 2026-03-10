【北海道美唄市】子どもとまちの未来会議で採択された「市役所かくれんぼ」を3月14日に開催！

株式会社FoundingBase

株式会社FoundingBaseと北海道美唄市は3月14日(土)に、「市役所かくれんぼ」を開催します。

本イベントは、25年10月に行われた「子どもとまちの未来会議」で提案・採択を受けた「市役所かくれんぼ」を実現させるイベントです。

株式会社FoundingBaseと美唄市が運営する美唄市シティプロモーション事業の「美唄まちづくり部（通称：ビバ部、以下略）」※1の一環で実施します。

※1 美唄まちづくり部とは

美唄市の小学生から高校生までを対象に、地域の大人と協力して美唄を盛り上げる活動を行っています。これまでに、コアビバイでのファッションショーや子ども食堂とのコラボレーションをして市民ふれあいまつりでの出店などの実績があります。現在は、市内の小中学生5名で活動しています。

「子どもとまちの未来会議」で採択されたアイディアを実現

2025年10月、美唄市議会本会議場で「第1回子どもとまちの未来会議」が開催されました。

子どもとまちの未来会議は、美唄市に住む子どもたちが「自分たちがまちでやりたいこと」をテーマに、まちづくりについて考えたアイディアを市長や副市長らの前で提案する場です。

ビバ部員5名は、自分たちの「やりたいこと」を詰め込んだ企画書とスライドを見せながら「市役所かくれんぼ」を提案。

無事、採択されました。

現在は、採択されたイベントの実施に向け、部員たちは放課後を使い、ルール作りや集客などを行っています。

当日は、子どもたちが主体となってイベントを運営し、市役所を笑顔あふれる遊び場に変貌させます。

イベント概要

イベント名：市役所かくれんぼ

日 時 ：2026年3月14日（土）10:00-12:00

場 所 ：美唄市役所（北海道美唄市西３条南１丁目１－１）

内 容 ：美唄市役所庁舎を使ってかくれんぼを行います。

対 象 ：小学生～高校生

参 加 費：無料

主 催 ：美唄市、株式会社FoundingBase

事業背景：市全体で目指す「美唄の美しさ」

2040年、美唄市では人口減少や高齢化率の上昇といった複合的な要因により、地域経済や地域コミュニティの縮小といった様々な課題に直面することが予想されています。（※美唄市人口ビジョンより抜粋）

このような状況の中、美唄への誇り（シビックプライド）を高め、関係人口を増やしていくことが、より豊かな未来を切り開く上で重要であると捉え、2022年に美唄シティプロモーション（運営：(株) FoundingBaseと美唄市）がスタートしました。

- まちのありたい姿の策定: 事業開始時、20年後の美唄を担う10～30代の美唄市民からなる委員会を編成。合計10回のワークショップを経て、策定されたまちのありたい姿が「Be Beautiful 美しくあれ。」です。この「美しさ」を軸に、市民協働によるまちづくりを推進しています。- 市民参画の機会創出: 美唄シティプロモーション事務局は、「〇〇を美しくしよう」をキーワードに、福祉やアート、教育、食など様々な分野をテーマにした市民参加型のワークショップを20回以上開催し、アイデアの実現を協働で推進しています。- 若年層への取り組み: 市内の子どもたちが大人と協力してまちづくり活動を行う「美唄まちづくり部」（通称 ビバ部）や、子どもたちそれぞれの興味をプロジェクトとして実現する「美唄探究ラボ」（通称 ビバラボ）の運営も行っています。- プラットフォームの始動: 今年度からは、美唄での“やりたい”や“仲間”を見つける参加型プラットフォーム「Bibai Beautiful Movement (略称：BBM)」が始動し、市民主体のまちづくりが加速しています。

美唄シティプロモーションは、今後も市民一人ひとりがまちづくりを「自分ごと」として捉え、多世代と協働する機会を創出していきます。市民の主体的な活動が、地域社会への愛着（シビックプライド）を高め、全ての世代にとって住みやすく、活力ある「美しいまち」の実現に繋がるよう、引き続き取り組んで参ります。

問い合わせ先

美唄シティプロモーション事務局

電話番号：050-5482-3350

メール ：citypr_bibai@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般