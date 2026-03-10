株式会社JPF、「東京都スポーツ推進モデル企業」に選定

株式会社ＪＰＦ

株式会社JPF（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡辺俊太郎）は、「自転車競技を日本のメジャースポーツに」という理念のもと、サイクルスポーツの振興やアスリート支援、人材育成に取り組んでいます。これらの取り組みが評価され、このたび東京都が実施する「令和7年度 東京都スポーツ推進モデル企業」に選定されました。

東京都スポーツ推進企業認定制度は、従業員のスポーツ活動の促進やスポーツ支援など、スポーツを通じた社会貢献に積極的に取り組む企業を東京都が認定する制度で、特に優れた取り組みを行う企業が「スポーツ推進モデル企業」として選定されます。

2026年3月3日、東京都庁で行われた表彰式で小池百合子東京都知事より表彰を受けるJPF社員・中村妃智

JPFは、競輪など公営競技の運営や写真判定業務に携わり、自転車競技を支える産業の一員としてスポーツ振興にも取り組んでいます。

今回の認定では、大学生アスリートを対象とした奨学金制度の創設や、トップアスリートの雇用・活動支援などの取り組みが評価され、モデル企業として選定されました。

➤参考：東京都報道発表(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/02/2026022006)

■ JPFのスポーツ振興の取り組み

１.サイクルスポーツ人材の育成（奨学金制度）

2025年、大学生の自転車競技選手を対象とした奨学金制度を創設しました。

競技活動と学業の両立を支援するとともに、将来のキャリア形成につながる環境を整備することを目的としています。

第1期として3名の奨学生を採用し、日本選手権やアジア選手権などで上位入賞するなど、競技面でも成果が生まれています。

２.アスリート雇用による競技活動支援

JPFでは、自転車競技およびパラスポーツの振興を目的として、アスリートを雇用しています。

梶鉄輝選手、鹿沼由理恵選手については、遠征への同行や競技機材のサポートなどを通じて競技活動を支援するとともに、アスリートの経験や影響力を企業活動にも活かしています。

【雇用アスリート】

・中村妃智（元自転車競技トラック種目日本代表）

・梶鉄輝選手（パラトライアスロン）

・鹿沼由理恵選手（パラサイクリング）

JPF奨学金制度梶鉄輝選手（パラトライアスロン）鹿沼由理恵選手（パラサイクリング）

３.アスリートのセカンドキャリア支援

中村妃智は、東京オリンピック自転車競技日本代表。同年の全日本選手権をもって競技生活を引退しました。大学院での学び直しを経て現在はJPF社員として活動し、競技経験を活かした自転車教室の企画運営やスポーツ振興事業に携わっています。

JPFでは、アスリートが競技引退後も社会で活躍できる環境づくりにも取り組んでいます。

４.スポーツ環境・地域スポーツの支援

障がい者スポーツ支援の一環として、知的障がい者を対象とした自転車大会の支援やトレーニング環境の提供などを行っています。

また、JPFが運営を受託している松阪競輪場が所在する三重県松阪市で開催される「みえ松阪マラソン」に協賛するなど、地域と連携したスポーツイベントへの支援を通じて、スポーツによる地域活性化にも取り組んでいます。

JPF社員・中村妃智が講師を務める自転車教室の様子中村妃智による小学校での出前授業の様子JPFが協賛する「みえ松阪マラソン」の様子

■ 代表取締役 渡辺俊太郎コメント

当社は「自転車競技を日本のメジャースポーツに」という理念のもと、サイクルスポーツに携わる人材の育成やアスリート支援、地域スポーツ活動などを通じたスポーツ振興に取り組んでいます。今回の選定を励みに、競技者・地域・社会をつなぐ取り組みをさらに推進し、スポーツが持つ価値を社会に広げるとともに、誰もがスポーツに挑戦できる環境づくりに貢献してまいります。

株式会社JPF 代表取締役 渡辺俊太郎

■ 会社概要

会社名 ：株式会社JPF

所在地 ：東京都千代田区

代表者 ：代表取締役 渡辺俊太郎

事業内容：競輪をはじめとする公営競技の運営、写真判定業務 ほか

【株式会社JPFについて】

1950年、競輪やボートレースなどの公営競技におけるゴール着順判定用のスリットカメラを発明。以来、多くの公営競技場において判定業務を支えてきました。2010年からは公営競技場のトータルマネジメント事業を開始し、全国各地で運営支援を展開しています。「人の成長機会を提供できる企業であり続けること」を理念に、地域活性化やサイクルスポーツ振興など、多様な取り組みを推進しています。

