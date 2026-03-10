「マナラ」×「パンとエスプレッソと」初の異業種コラボがスタート！ビタミンを補給できるジェラートとシェイクを販売！！
表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、国内外に65店舗展開する株式会社日と々と（東京都渋谷区神宮前/代表取締役 山本拓三）と「マナラ」をはじめとした化粧品の開発及び販売を行う株式会社ランクアップ（東京都中央区銀座/代表取締役 岩崎裕美子）は、2026年3月17日（火）、全国8店舗でコラボメニューを販売いたします。
「マナラホットクレンジングゲル」をイメージしたコラボ商品
日差しや環境の変化で肌の状態が気になるこれからの季節に向け、春夏のビタミンチャージをサポートする“美スイーツ”を考案しました。
今回提供する「じゃばらとフローズングリークヨーグルト オレンジとアプリコットのキャラメルソース」は、じゃばら・グリークヨーグルト・ブラッドオレンジ・アプリコットを使用したオリジナルコラボメニューです。
たんぱく質もとれる濃厚なグリークヨーグルトをベースに、ビタミンCを豊富に含み、春のムズムズにうれしい希少和漢柑橘・じゃばらを細かく刻み果実感をプラス。ホットクレンジングゲルをイメージしたソースは、香ばしいキャラメルに、オレンジとアプリコットの爽やかな酸味がアクセントになっています。
また、本コラボスイーツはジェラートとシェイクの2パターンを用意し、 気分によって選ぶことが可能です。
「マナラ」×「パンとエスプレッソと」コラボメニュー概要
■コラボメニュー
じゃばらとフローズングリークヨーグルト オレンジとアプリコットのキャラメルソース
■販売価格(税込)
ジェラート（シングル） 700円／シェイク 900円
■販売期間
2026年3月17日（火）～5月31日（日）
■販売店舗
クレープとエスプレッソとジェラートと
花ナ々ナ（※3月20日オープン）
パンとエスプレッソとGINZA LOUNGE
パンとエスプレッソと由比ガ浜商店
パンとエスプレッソと珈琲製作所
囲と囲曲
パンとエスプレッソと異人館
パンとエスプレッソと姫路城
全8店舗
SNSキャンペーン実施
マナラの公式X（@manara_jp) またはInstagram (@manara_japan)と、パンとエスプレッソ
と公式X（＠BREADESPRESSO）またはInstagram（@bread.espresso.and.official）フォローし、注文したコラボメニューの写真と共に「#ぷるんと春肌コラボ」をつけて投稿。
抽選で各20名に「マナラ ホットクレンジングゲル マッサージプラス」1本をプレゼント！
■応募期間 2026年3月17日（火）～5月31日（日）23:59
ランクアップについて
女性活躍推進企業として取り上げられることの多いランクアップは社員の8割が女性で、その半分はママ社員。代表取締役も副社長も一児の母です。
『たった一人の悩みを解決することで、世界中の人たちの幸せに貢献する』というコンセプトのもと、オリジナルブランド「マナラ化粧品（MANARA）」、「アクナル（ACNAL）」、「アールオム（R_homme）」の開発・販売を行っており、「マナラ ホットクレンジングゲル」を始め数多くのヒット商品を生んでいます。
【会社概要】
会社名：株式会社ランクアップ
所在地 ：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
代表者：岩崎 裕美子
コーポレートサイト：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ：https://manara.jp/
コラムサイト：https://manara.jp/column/
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
【公式SNS一覧 】
マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/
マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja
マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp
マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau
株式会社日と々とについて
パンとコーヒー。
一日一日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐ拘ります。
同じ日の連続じゃつまらない、一度きりの「一日」を大切にしたい、との想いを込めています。
【会社概要】
会社名：株式会社日と々と
所在地：東京都渋谷区神宮前3-4-9
代表者：山本拓三
公式HP：http://www.bread-espresso.jp/
事業内容：飲食店の企画、運営
※画像は全てイメージです。
※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。