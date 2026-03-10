【ニコニコ】カカロニの新ラジオ番組『カカロニのグレーな夜』初回放送レポート！深夜ラジオノリ全開、ニコ生ならではの“攻めた”トークをお届け

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信プラットフォーム「ニコニコ生放送」にて、お笑いコンビ・カカロニ（栗谷、すがや）がパーソナリティを務める新ラジオ番組『カカロニのグレーな夜』の第1回放送を3月9日（月）22時より配信しました。

本番組はリスナーの少し“グレー”な体験談や際どい話を、カカロニの2人が励まし、許し、裁いていくバラエティラジオ番組です。本リリースでは、波乱の幕開けとなった初回放送のハイライトをお届けします。

新ラジオ番組『カカロニのグレーな夜』毎週月曜日 22:00～ニコニコ生放送で配信初っ端からギリギリのトークを展開

番組冒頭、すがやが「とりあえず1ヶ月限定でやっていこうという新番組です」と切り出すと、栗谷は「だいぶ試されてますね」と苦笑い。過去に別のラジオ番組で「やさぐれて悪口を叫びすぎた結果、酸欠で倒れた」という伝説を持つお二人は、初回からエンジン全開。経験人数の少なさを自虐しつつ、「部室で喋るような感じで」と、本番組ならではのディープなスタンスを提示しました。

すがやが運転免許を取った“不純すぎる”理由が発覚？

リスナーのイライラした出来事を栗谷がレフェリーとしてジャッジするコーナー「ホイッスル！」では、「車道をドヤ顔で走る自転車」への怒りのメールを紹介。

これに対し栗谷は「ノーファウル」と判定。その理由として「運転がうまければ事故らないから」と語り始めますが、話は思わぬ方向へ。すがやが、かつて平成時代に開催されていた「お色気番組のチャリティーイベント（おっぱい募金）」に参加するため、身分証代わりとして泣きながら運転免許を取得したという衝撃の過去を激白し、栗谷からツッコミを受けていました。

新ラジオ番組『カカロニのグレーな夜』毎週月曜日 22:00～ニコニコ生放送で配信すがやの“パパタレ”路線に栗谷がマジ説教

リスナーからのラッキースケベ体験を採点するコーナー「神のいたずら品評会」では、カカロニのコンビ間抗争が勃発。

すがやがエッジの効いた下ネタに対して変にピュアな反応（歯を食いしばって出血する事態に）を見せると、栗谷が「お前、一人でやれよこのエッチなコーナー」と猛抗議。

さらに栗谷の怒りは収まらず、子供の話をするすがやへ「お前、パパタレでいこうとして失敗しやがって！家族の話とかすんな！ここはニコ生なんだから！」と、すがやの好感度を狙う姿勢をバッサリと切り捨て、ニコニコらしいカオスな笑いを生み出しました。

視聴者からの「グレーな出来事」に対して、最後まで文句やボヤキが止まらなかった初回放送。次回以降もニコニコならではの“攻めた”企画とトークを展開予定です。

番組概要

・番組名： カカロニのグレーな夜

・放送日時： 毎週月曜日 22:00～（※1ヶ月限定のレギュラー放送）

・出演者： カカロニ（栗谷、すがや）

・第1回放送アーカイブ視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv349867970

・番組へのお便りフォーム：https://form.nicovideo.jp/forms/kakaroni_radio