開講40周年、日本和装「無料着付け教室」4月開講クラスを追加募集！

日本和装ホールディングス株式会社

受講料無料の「きもの着付け教室」を全国で展開する日本和装ホールディングス株式会社（東証スタンダード上場／本社：東京都港区）は、4月開講クラスの追加募集を開始いたします。

日本和装では設立以来、「きものを自分で着られる人を増やしたい」という思いのもと全国で無料の着付け教室を展開。2026年に開講40周年を迎え、これまでに22万5千人を超える（※）卒業生を輩出し、自分できものを着られる方を全国に広げてきました。

※卒業生数は2025 年12 月時点の累計実績

本教室は、受講料はずっと無料でありながら、袋帯の結び方など本格的な着付けを基礎から学べる点が特長です。きものや帯のTPOなどについても学びながら、週1回2時間、6回のカリキュラムで、初心者の方でも無理なく、きものを自分で着られるようになります。

きものを自分で着られるようになると、日常のおでかけや観劇、食事会など、楽しみの幅が広がります。春は新しい習い事を始める方が増える季節。きものを自分で着るという選択が、日常をより豊かに彩ることでしょう。

メインビジュアルには、女優の菅野美穂さんが引き続き登場。1月より放映したテレビCMでのきもの姿が話題を呼び、無料の着付け教室への関心も高まりました。今回は春の軽やかな雰囲気をまとったきものにチェンジ、「春から始めよう」という前向きな気持ちを後押しします。

このたび、4月開講クラスを追加して、全国で募集を開始いたします。

春から何かを始めたいとお考えの方へ。40年の実績を持つ日本和装の無料着付け教室で、きものを自分で着られる第一歩を踏み出してみませんか。

■日本和装の「きもの着付け教室」の特長

・受講料ずっと無料

着付けを習うハードルを下げ、どなたでも気軽に始めていただけます。

・6回で着られるように

忙しい現代の女性に合わせ、週1回2時間×6回

のカリキュラムを採用。

・本格的な着付け

袋帯の結び方など本格的な着付けを出し惜しみな

くお教えします。

■菅野美穂さん着用のコーディネート

長嶋成織物のオリジナルきもの「唐布」と、

フランス語で幸せを意味する袋帯「ボヌール」。

4色の緯糸（よこいと）を複雑な段ぼかしに

したきものの織地は歩くたびに光を反射し、

正倉院唐草柄を施したニュアンスカラーの帯と

の組み合わせが、上品な大人の女性の美しさを

演出します。

（きもの=唐布・帯=西陣織／いずれも長嶋成織物）

【菅野美穂さん プロフィール】

1993年、ドラマ『ツインズ教師』で俳優デビュー。1997年末のテレビ朝日系『君の手がささやいている』では、エランドール賞新人賞の第3回大賞を受賞し、人気俳優としての地位を確立。以降、テレビドラマを中心に映画、舞台と話題作に次々と出演。

出演作として、映画『Dolls』(02年)、ドラマ『大奥』(03年)、ドラマ『働きマン』(07年)、ドラマ『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』(21年)、ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』(23年)、映画『ディア・ファミリー』(24年)、映画『近畿地方のある場所について』(25年)などがある。

2026年3月27日には、高校生の息子と難病を抱えるシングルマザーの親子の絆と愛を綴る映画『90メートル』が公開予定。

■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 鶴野 尚史

上場区分 東証スタンダード市場（証券コード2499）

URL https://www.wasou.com