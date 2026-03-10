サッポロ生ビール黒ラベル「北陸かにデザイン缶」の売上の一部をJFいしかわへ寄付

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、昨年10月に東海北陸7県で数量限定発売したサッポロ生ビール黒ラベル「北陸かにデザイン缶」(注1)の売上の一部を3月9日(月)に「JFいしかわ」へ寄付しました。

左：石川県漁業協同組合 専務理事 青山邦洋様 右：サッポロビール(株) 東海北陸流通本部長 小泉岳之

本商品は、震災復興に向けた支援を目的に2024年から発売を開始し、本年の寄付金は575,904円となりました。寄付金については、JFいしかわを通じて石川県の漁業関係者への支援に活用いただきます。

当社は、これからも本商品を通じて地域の活性化に貢献していきます。

(注1) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017944/

■贈呈式概要

1.日程

2026年3月9日(月)

2.場所

石川県漁業協同組合 本所 役員室(石川県金沢市無量寺町ヲ51番地)

3.贈呈先

JFいしかわ(石川県漁業協同組合)

4.出席者

石川県漁業協同組合 専務理事 青山邦洋

サッポロビール株式会社 東海北陸流通本部長 小泉岳之

サッポロビール株式会社 東海北陸流通本部 北陸営業部長 小川真吾

5.寄付金額

575,904円

【JFいしかわ -石川県行業協同組合-】

地域の水産振興を旨として、組合員の相互扶助の精神に基づき、協同して組合員の事業及び生活のため、その経済的・社会的地位の向上を図ることを目的として、販売・購買・指導・共済の事業を行っています。

公式サイト：http://www.ikgyoren.jf-net.ne.jp/index.html

