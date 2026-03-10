【2026/3/12開催】年度末、広告費を『予算消化』していませんか？ ～『使い切る』から『回収する』へ。来期の広告戦略を変える1日～

株式会社ガラパゴス



AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、2026年3月12日（木）にオンラインカンファレンス『年度末、広告費を『予算消化』していませんか？ ～「使い切る」から「回収する」へ。来期の広告戦略を変える1日～』を主催することをお知らせいたします。

「予算が余っているから使い切ろう」

「認知目的だからCPAでは測れない」

広告運用の現場で、こうした言葉が交わされることは少なくありません。年度末の予算消化、成果指標の不明確さ、従来型の評価構造。これらは企業のマーケティング投資において、最適な意思決定を妨げる要因の一つとなっています。

本カンファレンスでは、こうした構造的課題に向き合い、「予算消化型」から「投資型」へと発想を転換する新たなマーケティングの在り方を提案します。

広告上のコンバージョン数といった短期的指標にとどまらず、最終的な「売上」から逆算して設計するマーケティング戦略へ。投下予算を「消化するもの」ではなく、「増やすための投資」として再定義するための具体的な視点と実践事例を共有します。

来期の戦略立案を目前に控える今、企業が取るべき選択とは何か。本カンファレンスは、その問いに対する実践的な指針を提示します。



当日ご都合が悪い方もご安心ください。お申し込みいただいた方限定で、カンファレンス終了後にアーカイブ動画をご提供いたします。

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seQmCXc5dYtb?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes

▼こんな課題をお持ちの方にオススメ

・「予算消化」への違和感： 代理店からの「余った予算の使い切り」提案に、疑問やストレスを感じている

・売上との乖離： 管理画面上のCPAは改善しているのに、事業全体の売上が伸び悩んでいる

・認知施策の迷い： 認知目的の広告施策について、社内や経営層へその妥当性をどう説明すべきか困っている

▼このセミナーで得られる成果

・「回収」のための予算配分： 「余ったから使う」を卒業し、最終的な売上から逆算した来期の投資計画の考え方

・広告効果の可視化： 「認知」を言い訳にせず、施策が売上にどう貢献したかを測定・証明するフレームワーク

・経営層への説得ロジック： 広告費を「目先のコスト」ではなく「将来への投資」として説明するためのプロフェッショナルの視点

【タイムテーブル／登壇予定（敬称略）】



11:00～11:05 オープニング

11:05～11:25

稲富 卓哉（株式会社ガラパゴス ADM事業部 マーケティングディビジョン）

「広告費は「消化」ではなく、「投資」である。 ～広告のムダをなくし、同じ予算で最大の売上を生み出す方法～」

11:25～11:45

酒井 研輔（株式会社フリークアウト alpaka事業部 Account Executive）

「ユーザーの指を止める、TikTok広告戦略 - "属性"ではなく"文脈"で設計する -」

11:45～12:05

松山 克音（株式会社オプト インハウス事業部 部長）

「事業成果を創出する第一歩 ～マーケティング活動を成果につなげるための組織力に向き合う～」

12:05～12:25

林田 光生（株式会社クリエイティブホープ invy事業部 事業部長）

「購買データだけでは見えない「真のVIP」を特定 ～紹介データを活用したリファラルCRM戦略～」

12:25～12:45

秋山 友佑（RECERO株式会社 フィールドセールス兼プロジェクトマネージャー）

「広告費を使い切る前に、リードを使い切っていますか？ ～"予算消化"の本質はマーケではなく、セールスにある～」

12:45～13:05

工藤 裕貴（株式会社MADS 広告事業部 部長）

「残予算を次の成果へ ―商業施設をリーチメディアとして再設計する戦略 ―」



13:05～13:25

井上 裕史（株式会社Jストリーム マーケティング部 セールスプロモーション課）

「AI時代のBtoBマーケティング再設計。動画インテントでSQL創出を仕組み化」

13:25～13:45

平田 磨寛（株式会社マーケメディア コンテンツプランナー）

「CV地点を変えるだけで、売上は変わる 検討フェーズ別チャネル最適化の考え方」



13:45～14:05

市橋 一鬼（スマートニュース株式会社 広告事業マーケティングリード）

「その予算、ただの「消化」になっていませんか？認知を「納得」に変え、行動へと繋げる方法とは」

15:35～15:40 エンディング

【AIR Designサービス概要】

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームが企業に伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて勝率の高いクリエイティブを制作します。独自開発のデータ活用ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

▼詳細

・AIR Design サービスサイト(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

・AIR Design 導入事例(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

