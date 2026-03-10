【3/17開催】口コミで現場の意識が変わる！現代の外食に求められる“お客様と向き合う文化”とは？

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、3月17日（火）14:00-15:00に飲食事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、大阪で焼肉チェーンを展開する「萬野屋」にご登壇いただき、同社が取り組む口コミの現場の文化づくりへの活用法を紹介します。

本部と現場の“温度差”が生じがちなチェーン企業において、口コミを駆使して現場の意識変革の実現に至った具体的な事例をお伝えします。

セミナーのポイント

セミナー内容

- 口コミを"評価"で終わらせず、店舗改善に活かす具体的な活用方法が学べる- 現場が自ら考え行動する文化をどのようにつくったのかが学べる- 多店舗展開でも再現できる、現場主導の改善プロセスがわかる

萬野屋 専務取締役の菅野氏とmovのトークセッション形式でお届けします。

実際の取り組み事例をもとに、現場で起きた変化のリアルをお伝えします。

＜トークセッションテーマ＞

- 口コミに向き合う萬野屋の文化とは- 口コミ活用がもたらした現場の変化- 忙しい現場でも向き合い続けるための工夫- 口コミを店舗のさらなる成長に活かすプロセス

※テーマは変更になる可能性があります。

最後に質疑応答も予定しております。

▼「選ばれる店」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム

登壇者

サービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/forgourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603_mannoya

菅野 功

株式会社萬野屋 専務取締役

22歳で飲食業界に飛び込み、会社の倒産という苦境を乗り越えながら、25年以上にわたり現場と経営の研鑽を積む。2014年、株式会社萬野屋に入社。当時5店舗だった組織を、企業理念の浸透や「萬野和牛」のブランディング、セントラルキッチンの構築によって、多角的な業態展開を成功させる。現在はその強みを活かし、さらなる成長に向けた組織づくりに尽力している。

嶋津 健児

株式会社mov カスタマーサクセス部 部長

人材業界・IT業界を経て、2022年3月よりmovにジョイン。 これまで求人広告の制作から事業企画、マーケティング、SEO対策、コンテンツ制作など様々な職務を経験。現在は株式会社mov カスタマーサクセス部の部長として、口コミコム を活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、マーケティング全体の支援を行っている。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

