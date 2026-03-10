埼玉の物流会社MOTOMURA、小規模EC事業者向けの柔軟な物流代行サービスを提供

株式会社MOTOMURA

埼玉県朝霞市を中心にEC物流・物流代行サービスを展開する株式会社MOTOMURA（代表取締役社長：本村真作）は、小規模EC事業者やスタートアップ企業を対象とした、柔軟性の高い「EC物流代行サービス」の提供を強化いたします。

近年、EC市場の拡大に伴い物流代行サービスの需要が高まる一方で、小規模EC事業者やスタートアップ企業では「出荷量が少なく物流会社に依頼しづらい」「商品のセット作業やギフト包装などの細かな対応が難しい」「土日祝も発送対応してほしい」といった課題も多く見られます。

■ 小規模事業者・スタートアップが抱える「物流の壁」を解消

こうした背景を受け、MOTOMURAでは小規模事業者や小ロット発送に対応した柔軟な物流サービスを提供しています。商品の入荷から保管、ピッキング、梱包、発送までの物流業務を包括的に代行し、事業者ごとのニーズに応じた運用体制を構築します。

特に同社の強みは、土日祝発送、手作業による流通加工やカスタム対応です。

セット組み、検品、タグ付け、チラシ同梱、組み立て、キッティング、清掃など、大手物流倉庫では対応が難しい細かな作業にも柔軟に対応。EC事業者のブランド価値を高める物流オペレーションを支援しています。

▼サービス詳細はこちら

https://motomuralog.com/daini(https://motomuralog.com/daini/)

■ 首都圏の好立地を活かした迅速な配送体制

MOTOMURAは埼玉県朝霞市・志木市を中心に複数の物流拠点を展開し、首都圏の物流拠点として迅速な配送体制を構築しています。商品の入荷から出荷までをクラウド型の倉庫管理システムで管理し、リアルタイムで在庫や出荷状況を確認できる仕組みを整えています。

また、創業50年以上の歴史の中で培った現場力と人材力を活かし、EC事業者の成長フェーズに合わせた物流体制を提案。スタートアップ企業から中規模EC事業者まで幅広い企業の物流アウトソーシングを支援しています。

今後もMOTOMURAは、柔軟で品質の高い物流サービスを通じて、EC事業者のビジネス成長を支える物流パートナーとして事業を展開してまいります。

会社概要

会社名：株式会社MOTOMURA

代表者：代表取締役社長 本村真作

所在地：埼玉県朝霞市上内間木713-1

設立：1971年4月

事業内容：物流代行・流通加工・EC物流サービスなど

公式サイト

https://motomuralog.com/

【本件に関するお問い合わせ・お見積り】

物流のお悩みや委託のご相談は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム： https://motomuralog.com/contact-form/