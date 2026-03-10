新店舗情報！「アップガレージ福岡行橋店」3月27日オープンのお知らせ
カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2026年3月27日（金）に、フランチャイズ店の「アップガレージ福岡行橋店」、併設店として「アップガレージライダース福岡行橋店」、「タイヤ流通センターアップガレージ福岡行橋店」を新規出店いたします。
■グランドオープン：2026年3月27日（金）
■ 北九州から県東部を結ぶ交通の要衝「行橋」エリアに出店！
福岡県行橋市は、北九州市に隣接し、県東部（京築エリア）の交通・商業の中心として発展している活気ある都市です。
主要な幹線道路が交わるこのエリアは、日常の移動はもちろん、週末のドライブやツーリングを楽しむ方々が数多く行き交う絶好のロケーションです。
今回、四輪パーツの「アップガレージ」に加え、二輪パーツの「ライダース」、新品タイヤの「タイヤ流通センター」を併設することで、地域の皆様のモビリティライフをより幅広く、より便利にサポートする拠点を目指してまいります。
■ 店舗情報
店舗名 ： アップガレージ福岡行橋店
住所 ： 〒824-0001 福岡県行橋市行事2丁目11-15
メール ： yukuhashi-ten@upgarage.com
営業時間 ： 10:00～19:00
定休日 ： 毎週水曜日
駐車場 ： 23台
併設 ： アップガレージライダース（二輪）・タイヤ流通センター（新品タイヤ）
■ アップガレージグループとは
1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。
中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は280店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。
2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#garden-grove)」、2025年11月には2号店の「アップガレージオンタリオ店(https://www.upgarage.com/en/usa/#ontario)」を出店し、グローバル展開にも注力。
ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。
■ 会社概要
会社名 ： 株式会社アップガレージグループ
住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
代表取締役社長： 河野 映彦
資本金 ： 524,305千円
事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営
ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/
サービスサイト： https://www.upgarage.com/