クラウドエース、Google Cloud Agentic AI Summit ′26 Spring に協賛
クラウドエースは、2026 年 3 月 19 日（木）に Google Cloud が主催する Agentic AI Summit '26 Spring に協賛いたします。クラウドエースはスポンサー セッションとして、「Gemini CLI でみんなが使える Agent をつくってみた」をテーマに、弊社取締役 CTO の高野遼が登壇し、Agent 開発の実践的な取り組みをご紹介いたします。
Google Cloud Agentic AI Summit '26 Spring 開催概要
- 日程 : 2026 年 3 月19日（木） 11:00 - 18:30（予定）
- ウェブサイト：https://goo.gle/gcagentic_ai_ptn3
- 開催方法：ハイブリッド（TAKANAWA GATEWAY Convention Center / オンライン配信）
- 主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
- 参加費：無料（事前登録制）
- 会場定員：1,000 名
- 概要 / アジェンダ
- - ブレイクアウト セッション
- - デモブース
- - 生成 AI 事例 ピッチコンテスト
- - 第 4 回 Agentic AI Hackathon with Google Cloud ピッチコンテスト& 表彰式
生成 AI の活用はより高度な「AI エージェント」へと進化し、ビジネスに大きな変革をもたらすことが予測されます。Google Cloud は「AI エージェント」をメインテーマとしたイベント「Agentic AI Summit '26 Spring」を開催します。今回はビジネスリーダーの皆様を対象に、AI エージェントを活用した業務効率向上およびビジネス変革の具体的な事例や、Google Cloud の最新製品情報をご紹介いたします。
AI エージェントの現在と未来を考察する本サミットに、ぜひご参加ください。
登壇概要
「Gemini CLI でみんなが使える Agent をつくってみた」
MCP や AgentSkills の隆盛により、AI エージェントの開発手法に注目が集まっています。しかし「フルコードは難解、ノーコードでは力不足」というジレンマがあると思います。そこで、Coding Agent であるGemini CLI を「そのまま自律型エージェントとして動かす」ことで、 作る苦労を最小限に、強力な業務 Agent をつくる。そんな発想を少し転換したエージェント活用術の実践記録をお届けします。
登壇者：高野 遼
クラウドエース株式会社 取締役CTO
登壇時間：3 月 19 日（木）14:45~15:15
クラウドエース株式会社について
本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階
代表取締役社長 : 吉積 礼敏
ウェブサイト：https://cloud-ace.jp
事業内容：クラウドエースは、AI ネイティブな業務とシステムを設計する IT 戦略パートナーです。企業の AX や DX を戦略から実装、運用までワンストップでご支援します。傑出した技術力の証明として Google Cloud Partner プログラムにおいて Service および Co-sell のカテゴリで最上位となるDiamond パートナー認定を受け、Google Cloud Partner Top Engineer に選出されたエンジニアをはじめとした多数のエキスパートが在籍。プロジェクトを共にするお客様にあらゆる場面で感動していただけるよう、AI 駆動による圧倒的スピードでビジネスの可能性を最大化します。
※Google Cloud は、Google LLC の商標です。その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。