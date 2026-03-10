マクビープラネットが廃棄予定の使用済みパソコンをライツオン・チルドレンに寄付

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉 知裕、以下当社）は、使用済みパソコン21台を、特定非営利活動法人ライツオン・チルドレンに寄付したことをお知らせいたします。

寄付の背景と仕組み

社会的養護のもとで生活する子どもたちにとって、デジタル環境の整備は学習や進路選択を左右する重要な課題となっています。当社はNPO法人ライツオン・チルドレンが推進する、子どもたちへの学びの機会やそれを支える資源の提供を通じた支援活動に賛同いたしました。パソコンの提供をきっかけに、子どもたちが健やかに成長し、未来を切り拓ける環境を共に築いていきたいという想いから、今回の寄付を決定いたしました。

当社が使用済みパソコンをNPO法人ライツオン・チルドレンへ提供します。提供したデバイスは、横河レンタ・リース株式会社が回収し、検品およびデータ上書き消去を行ったうえでリユース（再生）します。リユース事業者による買取金額相当は、ライツオン・チルドレンの活動資金として活用され、子どもたちの学びの機会の提供などにつながります。

NPO法人ライツオン・チルドレン 理事長 立神 由美子様のコメント

このたびはマクビープラネット様より、使用済みデバイスをご提供いただき誠にありがとうございます。この仕組みを通じて得られる資金は、社会的養護のもとで生活する子どもたちの成長や学びを支える活動のために、大切に活用してまいります。

代表取締役社長 千葉 知裕 のコメント

子どもたちにとって、デジタル環境は学習や将来の選択肢を左右する基盤です。当社は廃棄予定の使用済みパソコンを、適切な手順でデータを消去した上で寄付いたしました。小さな取り組みでも継続し、機会づくりに貢献してまいります。

■NPO法人ライツオン・チルドレンについて

ライツオン・チルドレンは、児童養護施設や里親家庭など、社会的養護のもとで育つ子どもたちの権利の保障、機会均等のために活動しているNPO法人です。高校生へのパソコン寄贈をはじめとするICTアクセスの支援、体験の機会の提供など、多角的な支援を展開しています。

公式サイト：https://lightson-children.com

■すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

Macbee Planetは、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。

会社概要

会社名 ：株式会社Macbee Planet

代表者 ：代表取締役社長 千葉 知裕

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-11-11

資本金 ：2,635百万円(2025年4月末現在)

設立日 ：2015年8月25日

事業内容： 成果報酬マーケティング事業

『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com

『Macbee Planet』公式X：https://twitter.com/Macbee_Planet