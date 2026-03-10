ADDIX、5年連続で「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

株式会社 ADDIX

株式会社ADDIX（所在地：東京都港区、代表取締役社長：伊藤雄剛 以下、ADDIX）は、2026年3月、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。今回で5年連続の取得となります。

ADDIXでは、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、心身ともに健康で最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを推進しています。これまでの継続的な取り組みが評価され、このたびの5年連続認定に至りました。

当社は、従業員一人ひとりが心身ともに健康で仕事に取り組むことができるよう、今後も継続して健康経営を推進し、また性別やライフステージを問わず、従業員全員にとって働きやすい職場づくりを推進します。

■ADDIXの健康経営に関する取り組み

当社では、ワークライフバランスの向上、身体的・精神的な健康の保持、そして従業員同士のコミュニケーション活性化を軸に、以下の施策を実践しています。

▼柔軟な働き方とワークライフバランスの充実

・フレックスタイム制の導入

・ハイブリッドワークの推進

・短時間勤務制度

▼健康管理と予防医学の徹底

・健康診断、人間ドックの全額補助

・インフルエンザ予防接種補助

・年1回のストレスチェック、年6回のサーベイ調査

▼女性の健康増進とライフイベント支援

・エフ休暇（月1回の有給生理休暇）

・リフレッシュ休暇（年6回の有給休暇）

・結婚祝金、出産祝金、家族手当の支給

▼コミュニケーションと自己啓発の促進

・ランチ補助

・スキルアップ支援

■健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

（出典：経済産業省ホームページ 健康経営優良法人認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html）

【株式会社ADDIXについて】

ADDIX は、2008年の創業以来、デジタルマーケティングを起点に、DX 実行支援、事業開発、データプラットフォーム提供、内製化支援など、企業の成長を支援する各種ソリューションを展開してまいりました。2022年12月には、関連会社 5社の統合により、趣味・ライフスタイル領域に特化した自社メディアIP事業を拡充し、読者理解、データ分析、コンテンツ制作力を活かした事業基盤を強化しております。さらに 2024年8月には、JR東海グループへ参画し、地域・社会課題の解決に向けた事業推進体制を強化いたしました。

今後も当社は、企業の持続的成長および生活者価値の向上に資する事業創造を通じ、ビジネス成長と豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

https://www.addix.co.jp/