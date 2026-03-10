【蓮田市】段差のない“墓域バリアフリー”の永代供養墓・樹木葬が開苑

株式会社エータイ

全国に永代供養墓・樹木葬を展開する株式会社エータイ（本社：東京都千代田区、代表取締役：樺山玄基、東証グロース：369A、以下「当社」）は、埼玉県蓮田市「妙親山 白蓮寺」（以下、「白蓮寺」）に永代供養墓・樹木葬を新設し、2026年3月17日（火）より販売受付を開始します。

■永代供養とバリアフリー墓域で「安心」

3/17～受付を開始する白蓮寺の永代供養墓・樹木葬は、サービス内容だけでなくご利用者様が「安心」を感じられる環境づくりにも取り組んでいます。

永くご利用いただく永代供養墓だからこそ、ご契約後のその先まで考えた、現代に合った供養のかたちを地域の皆さまに提案します。

●「安心」のサービス

白蓮寺が永代にわたり供養・管理をするため、お墓の継承者がいなくてもご利用いただけます。年間管理費不要※で、現地駐在の専任スタッフが日々の清掃も行うため、お墓の維持にかかるご負担がありません。

※初回にお支払いいただく費用に全期間分の管理費が含まれています。

●「安心」の環境

段差がなく、ゆとりある通路幅を確保したバリアフリーの墓域です。白蓮寺周辺は、自然が残る落ち着いた環境のため、ゆっくりと故人様との時間をお過ごしいただけます。

■ニーズに合わせて選べる、幅広い選択肢

白蓮寺では、複数デザインのお墓と、シンプルなプラン設定の永代供養墓をご用意しています。見学時は一組ずつの個別対応を徹底し、人数やご予算、お好みに合わせて最適なプランをご提案します。

■白蓮寺について

永代供養付樹木葬「自然想 やすらぎの風」永代供養付個別墓「やすらぎ五輪塔」永代供養付個別墓「やすらぎの郷」永代供養付個別墓「冥福五輪塔」プラン詳細・お問い合わせはこちら :https://eitaikuyou.net/perf11_city238/byakurenji無料の資料請求、お電話でのお問い合わせも承っております。

白蓮寺は、東永山妙行寺（さいたま市中央区）の別院として、平成13年（2001年）に蓮田市内の地に建立されました。その後、平成20年（2008年）に寺号を「白蓮寺」と改め、新たに法人格を取得し、現在に至ります。

堂内には釈迦牟尼像、四菩薩像、観世音菩薩像、鬼子母神像、日蓮聖人像が厳かに鎮座し、参詣する人々のさまざまな願いを温かく受け止めています。

寺院名：妙親山 白蓮寺（みょうしんざん びゃくれんじ）

住職：佐々木 康文

所在地：〒349-0102 埼玉県蓮田市江ケ崎2082-2

アクセス：JR宇都宮線「蓮田駅」東口より「江ヶ崎馬場行」バス乗車「江ヶ崎馬場」バス停下車徒歩約8分

JR宇都宮線「蓮田駅」より車で約12分

白蓮寺HP：https://byakurenji.jp/(https://byakurenji.jp/)

■会社概要

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

代表者：代表取締役 樺山 玄基

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

会社HP：https://a-tie.co.jp/(https://a-tie.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

エータイの取り組みや取材申込、提携に関する寺院様からの相談等は、以下のフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせ :https://a-tie.co.jp/contact/