株式会社mov、Startup Aquarium 2026に出展・登壇決定

株式会社mov

インバウンド領域で複数の事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、株式会社Coral Capital主催の日本最大級のスタートアップキャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に、昨年に引き続き出展いたします。

当日は、専務取締役COOの菊池と取締役CFOの諸見里が登壇するほか、出展ブースでは経営陣や現場メンバーとの直接対話の機会をご用意しております。スタートアップでのキャリアを考えている方も、まだ迷っている方も、ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

■ 「Startup Aquarium 2026」とは

Coral Capitalが主催し年1回開催する、スタートアップのキャリアを多角的に学び、現役メンバーとも楽しく話せる日本最大級のスタートアップキャリアフェアです。50社を超える企業が一堂に会するイベントで、今年で5回目の開催となります。

スタートアップへの転職を検討中の方はもちろん、現在は他領域で活躍しており中長期的なキャリアチェンジを視野に入れている方にとっても、次の一歩を導く気づきや出会いを得られる場となっています。

■ 出展・登壇について

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域において業界最大級のビジネスメディア「訪日ラボ」や、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」など、複数の事業を展開しています。

現在、事業急拡大フェーズに突入しており、複数職種で積極的に採用活動を行っています。毎年参加してきた「Startup Aquarium」は、ビジョンや事業の実態を直接お伝えできる場として、今年も欠かせない機会です。

今年は、専務取締役COOの菊池によるスタートアップピッチと、取締役CFOの諸見里によるDOLPHIN STAGEでの登壇が決定いたしました。ぜひ足をお運びください。

■ 登壇情報

テーマ：スタートアップピッチ２.

登壇時刻：13:10 ~ （予定）

※スタートアップピッチ２.のセクションは、13:00-13:50で実施

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 4階・5階

Startup Aquarium会場内 WHALE STAGE

登壇者：専務取締役COO 菊池 、他12社の代表者



テーマ：ステージ別に変わる、スタートアップ・ファイナンスの役割

登壇時刻：16:00 - 16:15（予定）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 4階・5階

Startup Aquarium会場内 DOLPHIN STAGE

登壇者：

株式会社HQ | 代表取締役社長 坂本 祥二氏

newmo株式会社 | Co-Founder & 取締役CFO 武藤 健太郎氏

株式会社SmartHR | 取締役CFO 森 雄志氏

株式会社mov | 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 諸見里

■ 「Startup Aquarium 2026」 開催概要

イベント名称：Startup Aquarium 2026

日時：2026年3月14日（土）11:40～18:00（開場 11:00）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 4階・5階

東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー

主催：株式会社Coral Capital

参加費：5,000円（早割あり）

参加申込： https://coralcap.co/event/startup-aquarium/

■ 採用について

現在、全職種、積極的にメンバーを募集しています。最新の採用情報は下記のサイトをご確認ください。

【採用サイトはこちら(https://recruit.mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aquarium2026)】

■ 株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域で複数の事業を展開しています。

インバウンド支援事業では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。





■ 会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aquarium2026)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aquarium2026)」の運営

・ターゲット国の選定からプロモーション選定・実施など総合的にサポート「インバウンドコンサルティング(https://honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aquarium2026)」

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aquarium2026)」の運営







