オロビアンコ 30周年記念モデル「アリンナ 30th」誕生。～限定ハンカチのプレゼントも～

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）は、イタリア発祥のライフスタイルブランド「Orobianco（オロビアンコ）」の創業30周年を記念したモデル「ARINNA 30th（アリンナ 30th）」を、2026年3月上旬より、直営店、公式オンラインストア、ならびに全国百貨店・専門店にて発売予定です。

30周年を記念し、オリジナルのモノグラム柄ハンカチをプレゼントするノベルティキャンペーンを実施します。

「アリンナ30th」は、創業時のデザインを現代の感性でアップデートし、機能性と軽量性を融合させた【30周年記念モデル】です。

本体にリサイクルナイロンを採用し、軽量性と耐久性を両立。ユーティリティポケットを背面やサイド、内装に配し、小物収納の利便性を高めました。

気品ある金糸を織り込んだリボンや、限定グラフィックデザインを施したレザーラベルが、モダンで洗練された印象を演出します。

アウターマークには、発売当初と変わらないオーバル型のメタルバッジをあしらい、高級感を残しながらもカジュアルに持てるトートバッグに仕上げました。

ビジネスからデイリーユースまで、幅広く活躍するアイテムです。

【商品特徴】

30 周年限定デザイン レザーラベル

内装のレザーラベルに、ブランド30周年を記念した限定デザインを採用。

30 周年限定デザイン リボン

アイコンであるリボンにも、ブランド30周年を記念した限定デザインを採用。

リネアロゴと、ブランドコンセプト「美しさと知性を兼ね備えたイタリアンファッション」を金糸で表現しています。

ユーティリティポケット

A4ファイル（No.93181）または、B4 ファイル（No.98182）を収納できるポケットなど、複数のポケットを配置。

筆記用具やケーブルなどの小物もすっきりと収まり、バッグ内を美しく保ちます。

充実した外ポケット

背面ポケットやサイドポケットを備えます。

【商品詳細】

ブランド：Orobianco（オロビアンコ）

シリーズ：ARINNA 30th（アリンナ30th）

本体素材：リサイクルナイロン

カラー：ブラック、ネイビー、ライトベージュ、レッド

形状/ 品番/ サイズ（W×H×D)/ 容量/ 税込金額：

トート小 / 93181 / 33×31×14cm / 17L / 42,900円

トート大 / 93182 / 37×35×15cm / 23L / 45,100円

商品ページ：https://orobianco-jp.com/commodity/SORB2119D/OR1371AM014824/

ブラック

トート小

ネイビー

トート小

ライトベージュ

トート大

レッド

トート大

【30周年限定ノベルティ】

30周年を記念し、「オリジナルモノグラム柄のハンカチ（日本製）」をプレゼントするノベルティキャンペーンを実施。

オロビアンコのバッグ製品をお買い上げにつき、ハンカチを１枚差し上げます。

・実施予定期間：2026年3月上旬～無くなり次第終了

・実施場所：オロビアンコ公式オンラインストア https://orobianco-jp.com

オロビアンコを展開している全国の直営店、百貨店、専門店

※取扱い店舗によって、実施開始日が異なる場合がございます。

【about Orobianco】

1996年、イタリア・ミラノ近郊で創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。

「La moda italiana bella ma intelligente」（デザイン性と機能性を兼ね備えたイタリアンファッションの意）のコンセプトの下、ブランド独自のものづくりを、伝統的な職人技と最新のIT 技術の融合により実現してきた。イタリアらしい鮮やかなカラー、自然で抜け感のあるフォルム、それでありながら実用性の高い製品は、ビジネスからプライベートシーンまで様々なスタイルを引き立ててくれる。現在はバッグのみに留まらず、衣食住の各分野へ進出する総合ライフスタイルブランドへと躍進。

HP:https://orobianco-jp.com