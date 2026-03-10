TOPPANと角川大映スタジオ、 新たなバーチャルプロダクション向け撮影環境の構築で協業開始

株式会社角川大映スタジオ

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN)と、株式会社角川大映スタジオ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:菊池 剛、以下 角川大映スタジオ)は、2026 年 3 月 20 日より、バーチャルプロダクション(※1)向 けの撮影環境における高品質な背景映像素材の活用による協業を開始します。本協業では、TOPPAN が保有する自然風景を中心とした 4K 以上の高品質な映像素材 150 ショットを、 LED 投影用背景ア

セットとして活用し、角川大映スタジオ内のバーチャルプロダクション向け撮影環境「C∞/シー・インフィニティ(R)」にて提供します。

TOPPAN の「Meet Japan!(R)」ラインアップを搭載した「C∞/シー・インフィニティ(R)」のバーチャルプロダクション

「C∞/シー・インフィニティ(R)」の撮影風景バーチャルプロダクションによる作例■ 協業の背景

角川大映スタジオは、約 6K の大型 LED ディスプレイを設置したバーチャルプロダクション向けの撮影環境「C∞/シー・インフィニティ(R)」を提供しています。バーチャルプロダクションは、リアルタイム CG や LED ウォールを用いて撮影を行う次世代映像制作手法として注目を集めており、「C∞/シー・インフィニ ティ(R)」ではバーチャル空間における高品質な映像制作に寄与しています。

また、TOPPAN は 2013 年より、日本の自然や文化などの魅力を伝える超高精細・高品質 4K 映像コンテンツ「Meet Japan!(R)」を提供しています。「Meet Japan!(R)」は、TOPPAN のクリエイターが制作や撮影を行った高精細映像を約 80,000 ショット保有したライブラリで、地域 PR や商業施設での利用など、多様な場面で活用されています。

このたび両社が協業し、TOPPAN の「Meet Japan!(R)」が保有する自然や文化財などの高品質映像素材 150 ショットを、LED に投影する背景として角川大映スタジオ内の「C∞/シー・インフィニティ(R)」で活用しま す。これにより、出演者や制作スタッフのスケジュール調整に伴う負担や撮影地の天候リスクを軽減します。また、「C∞/シー・インフィニティ(R)」は、「Meet Japan!(R)」が保有する臨場感あふれる高品質な映像表現の使用により、実写により近い背景としての利用が可能となります。角川大映スタジオが保有する最新 LED バーチャルプロダクション撮影環境と、TOPPAN が長年にわたり培ってきた高精細映像の撮影技術を融合し、映像クリエイターがより気軽に多彩なシーンを演出できる環境を整備します。

両社は今回の協業を通じた取り組みによって、より手軽で高品質かつ多様なバーチャル空間による映 像制作環境を整備し、バーチャルスタジオの価値向上を目指します。また、今後もさらなる映像技術の発展と可能性の拡大に貢献していきます。

■ 「C∞/シー・インフィニティ(R) 」について

ハイクオリティ映像を追求した、「ディープブラックコーティング」と「低反射コーティング」が施されている、ソニー製の高精細 LED ディスプレイ「Crystal LED VERONA」を採用。照明下でも反射を抑え、美しい黒の表現力と低反射を高いレベルで両立します。角川大映スタジオの強みであるリアルの美術セット制作技術とバーチャル空間の美術製作を組み合わせることで、現実世界の拡張を実現します。リアル美術とバーチャル美術世界のボーダーレスな、唯一無二のハイクオリティな美術空間を提供します。

■ 「Meet Japan!(R) 」について

「Meet Japan!(R)」は、TOPPAN の映像クリエイターが印刷テクノロジーを駆使して撮影した、歴史的文化財や自然遺産をはじめ、伝統芸能、工芸、四季、食などのさまざまな日本の魅力を体感できる臨場感溢れる高品質 4K 映像が 80,000 ショット以上蓄積されている TOPPAN オリジナル 4K 映像コンテンツライブラリです。近年、4K 機器の標準化と普及により、世界各国の大使館や領事館をはじめ、日本の文化や魅力を伝える在外施設、国内のホテルや観光地などで活用されています。

また、今後求められていく画像や映像といったデジタル視覚データのあるべき品質基準と、デジタルデータの知的財産に関する、安全安心なコンテンツ制作・活用の取り組みとして、地域社会とのアライアンスにより、著作権・版権を TOPPAN が保有する、国際観光推進/地域活性化を目指すプロジェクトです。

※1 バーチャルプロダクション:

被写体の背面に設置したスクリーンにバーチャル映像を映し出し、人や物などの被写体と組み合わせてリアルタイムで映像制 作を行う技術

