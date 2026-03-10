Akai探偵事務所、他社で失敗した浮気調査案件を対象に「リカバリー割引」を実施

株式会社赤井事務所

全国15拠点の浮気調査特化型の探偵事務所「Akai探偵事務所」（運営：株式会社赤井事務所）は、2026年3月10日から4月10日までの期間限定で、他社で十分な証拠を取得できなかった浮気調査案件を対象とした「リカバリー割引」を実施する。

同社では、クリーンルーム内での機材改造を含む体制を整え、他社で結果が得られなかった案件の再調査、いわゆるリカバリー調査に注力している。なかでも、撮影に失敗した案件の再調査に強みを持ち、とくに暗所撮影のリカバリーで高い実績を有している。加えて、離婚カウンセラーの有資格者が、精神的なサポートから調査後のアフターフォローまで対応している点も特徴としている。

■キャンペーン概要

実施期間：2026年3月10日～2026年4月10日

対象：他社に浮気調査を依頼したものの、十分な証拠が得られなかった案件

割引内容

・時間制調査：10％～20％割引

・成功報酬制調査：最大25％割引

※詳細条件や対応可否については、電話またはLINEでの問い合わせが必要。

■他社で失敗した案件の再調査に対応する体制

Akai探偵事務所には、暗所で証拠が不鮮明になった案件や、距離があり顔や状況の確認が難しかった案件、発覚リスクの高い環境で十分な撮影ができなかった案件など、他社で結果が得られなかった調査の再相談が多く寄せられているという。

こうした案件に対応する背景には、調査経験の蓄積に加え、クリーンルーム内で機材改造を行う体制がある。同社では、市販機材をそのまま使用するのではなく、現場条件に応じた改造や調整を施すことで、実戦向けの撮影機材を運用している。赤外線改造のようにセンサー周辺へ手を加える作業では、微細なゴミや異物の混入を防ぐ環境が重要となるため、クリーンルーム内での作業が品質確保にもつながるという。

こうした改造体制により、暗所撮影や遠距離撮影、接近が難しい現場など、一般的な機材では対応が難しい案件に対しても、状況に応じた機材投入が可能になる。同社では、特殊機材の導入に加え、自社内で改造機材を運用し、機材力と撮影技術を生かしたリカバリー調査を行っており、月によってはリカバリー案件の割合が全体の50％を超えることもあるとしている。今回の「リカバリー割引」は、こうした再相談案件を対象に実施する期間限定施策となる。

■主な運用機材と改造内容

Akai探偵事務所では、浮気調査の現場状況に応じて複数の特殊機材を使い分けている。とくに、暗所・遠距離・発覚リスクの高い現場では、市販状態のままではなく、実戦向けに調整・改造した機材を投入している点が特徴だ。

- オーロラプロ改造（F0.85、3倍望遠）ベース機材となるオーロラプロに独自改造を施し、F1.4レンズをF0.85レンズへ変更することで、より明るい撮影を可能にしている。さらに3倍望遠化により、接近せずに撮影しなければならない現場にも対応。発覚リスクを抑えながら、暗所や距離のある場面での撮影力向上を図っている。- ZV-E1（赤外線改造＋冷却対応）SonyのZV-E1をベースに、赤外線改造と冷却対応を施した独自改造機材。赤外線改造はクリーンルーム内で実施し、センサー上のIRカットフィルターを除去したうえで石英ガラスを装着している。これにより、通常の可視光撮影では難しい暗所環境でも、条件次第で証拠撮影を狙える仕様としている。さらに冷却対応を施すことで、長時間の張り込みや連続撮影時の熱の影響を抑え、安定した運用を可能にしている。- 赤外線ライト（6800ルーメン）暗所での撮影補助を目的として導入している高出力の赤外線ライト。赤外線改造機材と組み合わせることで、通常の可視光撮影では対応が難しい現場においても、撮影条件の確保を図っている。- α7S III（冷却改造）暗所性能に優れたSony α7S IIIにも冷却改造を施している。高感度撮影時の安定性を高めることで、夜間の張り込みや長時間運用が必要な現場における実用性を向上させている。決定的瞬間を逃さないための安定運用も重視した構成となっている。- HXR-NX800HXR-NX800は、対象者の顔確認や面取りが必要な場面で活用される機材。対象者の写真が少ない場合や、現場で迅速に人物確認を行う必要がある場合に有効であり、リカバリー調査でも対象者の再確認が必要な案件で機能する機材の一つとされている。- Canon ME20F-SHAkai探偵事務所の暗所撮影を象徴する特殊暗視カメラ。通常のカメラでは撮影が難しい極端な暗所でも、証拠撮影の可能性を高めることができ、他社で失敗した暗所撮影案件のリカバリーでとくに高い効果を発揮している。

同社では、ME20F-SHが使用可能な現場において、暗所撮影が失敗したリカバリー案件の全件撮影成功を継続しているとしている。暗所に強い機材を単に保有するだけでなく、実際の調査現場で運用し切る体制も同社の特徴だ。

■会社概要

商号：株式会社赤井事務所（浮気調査特化型 Akai探偵事務所）

代表者：代表取締役 継野 勇一

設立：2001年2月

資本金：1,000万円

TEL：0120-96-0061（全国24時間受付）

会社公式URL： https://www.akai-tantei.com/

会社概要URL： https://www.akai-tantei.com/share/cor.htm