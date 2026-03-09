毛穴の凹凸・影・毛穴落ちを瞬時にカバー色と光の効果で肌を整え毛穴レス※な肌へ！部分用毛穴補正下地が新登場
キスミー フェルム 毛穴レスポイントベース
全１色 １２ｇ \１，０００（税込\１，１００）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２６年３月１１日（水）全国発売
＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。
キスミー フェルムから、気になる毛穴悩みを瞬時にカバーする部分用毛穴補正下地「毛穴レスポイントベース」が登場 。
毛穴の凹凸を埋めるだけでなく、色と光の効果で肌表面を整え毛穴レス※な肌へ。
カバー後は肌表面に薄い化粧膜を形成し、「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロック。
時間が経ってもつるんとなめらかな美肌を叶えます。
※メイクアップ効果
【商品特長】
毛穴の凹凸・毛穴の影・毛穴落ち全対応 毛穴レス※１な肌へ整える部分用化粧下地
●瞬時に肌表面をつるんと整える「毛穴凹凸フラット補正」
毛穴の凹凸と影にアプローチ。
ソフトフォーカス効果で肌表面を瞬時になめらかに整えます。
＜仕上がりイメージ＞
●「色と光」の効果で、たるみ毛穴の影まで消し去る
肌なじみのよい明るいトーンのシアーベージュと光の反射効果により、隠しにくい「たるみ毛穴」の影を飛ばしてトーンアップを叶えます。
●テカリをブロックし毛穴落ちを防ぐ
カバー後は肌表面に薄い化粧膜を形成。
「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロックし、毛穴レス※１な仕上がりが長時間続きます。
●過酷な環境にも強いウォータープルーフ処方
汗・水に強く、美しい仕上がりを長時間キープします。
●うるおい美容液成分配合
ビタミンC誘導体※２、アゼライン酸誘導体などの美容液成分を配合し、メイクしながら肌をいたわります。
※２ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル
●皮膚刺激テスト済み
すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。