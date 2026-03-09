毛穴の凹凸・影・毛穴落ちを瞬時にカバー色と光の効果で肌を整え毛穴レス※な肌へ！部分用毛穴補正下地が新登場

写真拡大 (全6枚)

株式会社伊勢半


キスミー フェルム　毛穴レスポイントベース


全１色　１２ｇ　\１，０００（税込\１，１００）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年３月１１日（水）全国発売


＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。



キスミー フェルムから、気になる毛穴悩みを瞬時にカバーする部分用毛穴補正下地「毛穴レスポイントベース」が登場 。


毛穴の凹凸を埋めるだけでなく、色と光の効果で肌表面を整え毛穴レス※な肌へ。


カバー後は肌表面に薄い化粧膜を形成し、「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロック。


時間が経ってもつるんとなめらかな美肌を叶えます。



※メイクアップ効果


========================================


【商品特長】


キスミー フェルム　毛穴レスポイントベース


全１色　１２ｇ　\１，０００（税込\１，１００）


２０２６年３月１１日（水）全国発売


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



毛穴の凹凸・毛穴の影・毛穴落ち全対応 毛穴レス※１な肌へ整える部分用化粧下地



●瞬時に肌表面をつるんと整える「毛穴凹凸フラット補正」


毛穴の凹凸と影にアプローチ。


ソフトフォーカス効果で肌表面を瞬時になめらかに整えます。


※１　メイクアップ効果



＜仕上がりイメージ＞





●「色と光」の効果で、たるみ毛穴の影まで消し去る


肌なじみのよい明るいトーンのシアーベージュと光の反射効果により、隠しにくい「たるみ毛穴」の影を飛ばしてトーンアップを叶えます。



●テカリをブロックし毛穴落ちを防ぐ


カバー後は肌表面に薄い化粧膜を形成。


「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロックし、毛穴レス※１な仕上がりが長時間続きます。


※１　メイクアップ効果



●過酷な環境にも強いウォータープルーフ処方


汗・水に強く、美しい仕上がりを長時間キープします。



●うるおい美容液成分配合


ビタミンC誘導体※２、アゼライン酸誘導体などの美容液成分を配合し、メイクしながら肌をいたわります。


※２　テトラヘキシルデカン酸アスコルビル



●皮膚刺激テスト済み


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。