毛穴の凹凸・影・毛穴落ちを瞬時にカバー色と光の効果で肌を整え毛穴レス※な肌へ！部分用毛穴補正下地が新登場

株式会社伊勢半

キスミー フェルム 毛穴レスポイントベース

全１色 １２ｇ \１，０００（税込\１，１００）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年３月１１日（水）全国発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

キスミー フェルムから、気になる毛穴悩みを瞬時にカバーする部分用毛穴補正下地「毛穴レスポイントベース」が登場 。

毛穴の凹凸を埋めるだけでなく、色と光の効果で肌表面を整え毛穴レス※な肌へ。

カバー後は肌表面に薄い化粧膜を形成し、「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロック。

時間が経ってもつるんとなめらかな美肌を叶えます。

※メイクアップ効果

========================================

【商品特長】

毛穴の凹凸・毛穴の影・毛穴落ち全対応 毛穴レス※１な肌へ整える部分用化粧下地

●瞬時に肌表面をつるんと整える「毛穴凹凸フラット補正」

毛穴の凹凸と影にアプローチ。

ソフトフォーカス効果で肌表面を瞬時になめらかに整えます。

＜仕上がりイメージ＞

●「色と光」の効果で、たるみ毛穴の影まで消し去る

肌なじみのよい明るいトーンのシアーベージュと光の反射効果により、隠しにくい「たるみ毛穴」の影を飛ばしてトーンアップを叶えます。

●テカリをブロックし毛穴落ちを防ぐ

カバー後は肌表面に薄い化粧膜を形成。

「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロックし、毛穴レス※１な仕上がりが長時間続きます。

●過酷な環境にも強いウォータープルーフ処方

汗・水に強く、美しい仕上がりを長時間キープします。

●うるおい美容液成分配合

ビタミンC誘導体※２、アゼライン酸誘導体などの美容液成分を配合し、メイクしながら肌をいたわります。

※２ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

●皮膚刺激テスト済み

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。