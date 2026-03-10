風景専門店(R)のあゆわら「香りの風景 ラベンダー畑」を発売開始

あゆわら株式会社風景が、香りでよみがえる。香りの風景 ラベンダー畑香りが、心のアルバムを開く。

風景が香りでよみがえる。「香りの風景 ラベンダー畑」が、心のアルバムを開きます。あゆわら株式会社は、これまで「風景の感動」を絵画や写真、掛け軸といった視覚的な表現でお届けしてきました。しかし、心に残る風景は香りでも強く蘇ると考え、新しい商品「香りの風景 ラベンダー畑」を生み出しました。この商品は、美しい風景を思い出す際の気持ちや空気感、時間を「香り」で味わうことを目的としています。

香りには”記憶を開くスイッチのような力があります。フランス産真正ラベンダー精油

香りには「記憶を呼び起こすスイッチ」のような力があります。フランス産の真正ラベンダー精油を使用したこの商品には、以下の3つのこだわりがございます。

1. 記憶を呼び起こす「本物のラベンダー精油」

濃厚で深みのある香りは、人工香料の甘ったるさを排除し、自然のフレッシュさを感じさせます。

2. 心を整えるリラックス効果

ラベンダーは「鎮静」「安眠」「ストレス緩和」で知られており、自宅やオフィスでのリフレッシュに最適です。

3. 家族との記憶を思い出させる香り

写真に写るようなラベンダー畑の風景を、香りで静かに思い出すことができます。

癒やし時間に香りの風景。広がるラベンダー畑を感じる香り。

あなたの心に残る「香りの風景」が、あの日のラベンダー畑を通して味わえるようお手伝いします。この香りがきっと、優しく思い起こさせてくれることでしょう。あゆわら株式会社の新しい体験を、ぜひ楽しんでください。

五感で楽しむ“風景専門店”という新しいコンセプト

こんな方にオススメ香りには記憶を開く力がある風景専門店とは

風景専門店とは、「風景の感動」を届けることをコンセプトにした新しい専門店です。 絵画などの視覚的な風景だけでなく、音・香り・味・体験など、五感に響く“風景”を対象としています。例えば、視覚では絵画、聴覚では夏の音風景である風鈴、味覚では正月の風景を象徴するお餅、触覚では旅行体験など、暮らしの中で風景の感動を楽しむ文化を提案しています（旅行は現在企画中）。

風景専門店コンセプト説明マンガ

あゆわらの由来

風景専門店コンセプト説明マンガあゆわら株式会社という社名は、代表榎本の好きな漢字「愛・友・和・楽」の頭をとって名付けられた。

「あゆわら」の由来は、「愛友和楽」の頭の一文字ずつから取りました。「愛情、友だち、人の和・和やか、楽しい」を大切にし、広めることで社会に貢献することを事業目的としています。

「一枚の絵が、故郷への扉になる。」--環境の変化に寄り添う、あゆわらの『原風景』提案。

風景投稿販売あゆわら コンセプト事例紹介

雪景色のアートフォトをご購入いただいたお客さまから、こんなメールをいただきました。

「見るたびに故郷を思い出します。玄関に飾ったのですが、用もないのに何度も見に行ってしまうほどお気に入りです。」

そのお客さまは北海道の雪国で生まれ育ち、結婚を機に雪の降らない関東に移り住まれた方でした。

環境が変わったことで、雪景色こそが自分の心に深く刻まれた「原風景」だったことに気づかれたのだといいます。

人は誰しも、ふと心を動かされる風景を持っています。

あゆわらが提案しているのは、単なるインテリアとしての絵画ではなく、そうした『人それぞれの「心の風景」』です。

風景専門店あゆわらは、作品を通して、見る人の記憶や感情に寄り添う「原風景」との出会いを届けることを事業の核としています。

【あゆわら株式会社について】

社名 ：あゆわら株式会社

設立 ：2008年9月

代表者 ：代表取締役 榎本 高行

所在地 ：〒349-0205 埼玉県白岡市西6-8-5-5

資本金 ：8,250千円

事業内容：「風景の感動」の企画・制作・販売

経営理念：風景の感動を広め、心豊かな生活を提供し、社会に貢献する。

経営目標：

1. 「風景の感動」を広める風景専門店が「新しい文化」として社会に根づくこと。

2. 事業が100年以上存続すること。

●所有知的財産

商標登録第5251976号 商標名：風景専門店

商標登録第5243593号 商標名：風景ビジネス

商標登録第6241384号 商標名：あゆわら

●受賞歴

第一回 Mioオフィス起業プランコンテスト 最優秀賞受賞

埼玉県・埼玉りそな産業協力財団主催 いちおし「起」業プラン大賞 受賞

●メディア実績

日本経済新聞、朝日新聞、埼玉新聞、レインボータウンFM(79.2MHZ)、テレ玉、JMAマネジメントレ

ビューなどでの掲載実績があります。

●事業案内

楽天市場、Yahoo!ショッピングなどで、全8つのショップを展開中。

日本発、景色・心の風景・情景を提案する専門店「風景専門店(R)」を運営。絵画・壁掛けの企画・制作・販売が主力。絵画・壁掛けの商品数は20,000点、販売実績は200,000枚。

絵画・壁掛け販売としてはネットショップとして日本最大級の規模を誇ります。

リンク先

風景特選店 http://ayuwara.jp/

風景専門店

・楽天店 https://www.rakuten.co.jp/ayuwara/

・Amazon店 https://www.amazon.co.jp/stores/node/3335476051

・本店 http://huukei.jp

・ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/ayuwara/

・メルカリ店 https://mercari-shops.com/shops/RQCp8N9edoJizqvpsF5Pwk(https://mercari-shops.com/shops/RQCp8N9edoJizqvpsF5Pwk)

・TIKTOKショップ https://www.tiktok.com/@ayuwaraofficial

風景投稿販売 https://ayuwara.com/

Facebook https://www.facebook.com/LandscapeCompetition/

Instagram https://www.instagram.com/ayuwara/

twitter http://twitter.com/ayuwara

LINE https://lin.ee/maJB63V

本件に関するお問い合わせ先

あゆわら株式会社

担当： 榎本 高行

TEL ： 070-5556-7103

FAX ： 050-3588-7664

Mail： info@ayuwara.jp