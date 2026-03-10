【3/22・鹿児島県東串良町】入場無料「おしゃべりフェスタ」タイムテーブル公開｜子育てトーク・キャリアトーク・大抽選会を1日で

東串良町

東串良町地域活性化起業人（協力：東串良町役場）は、2026年3月22日（日）に開催する交流イベント「おしゃべりフェスタ」のタイムテーブルを公開しました。

第1部は「子育てトークセッション（絵本の読み聞かせあり）」、第2部は「キャリアトークセッション（テーマ：好きなことで生きていく）」、第3部は「地元特産品などが当たる大抽選会」の3部構成。さらに9:30からキッチンカー販売と抽選会受付もスタートし、入場無料で一日楽しめるイベントとして、世代を超えた“会話”の場をつくります。

タイムテーブル（当日を迷わず回れる時間割）

第1部（10:00）子育てトークセッション

おしゃべりフェスタタイムテーブル- 9:00 開場- 9:30 キッチンカー販売開始（順次）/大抽選会 受付スタート（チケット無くなり次第配布終了）- 10:00 第1部：子育てトークセッション（絵本の読み聞かせ）- 11:30 るぴらんど遊具開放- 13:00 第2部：キャリアトークセッション（テーマ：好きなことで生きていく）- 15:00 第3部：大抽選会（スタンプラリー方式）- 16:00 イベント終了

子育ての悩みは、家庭の中だけで抱え込みがちです。第1部は、講演会のように「正解を教える場」ではなく、来場者の気持ちに寄り添いながら共感が生まれ、“一人じゃない”と感じられる時間を目指す参加型トークセッションです。

スペシャルイベントとして絵本の読み聞かせも実施し、親子でも楽しめるプログラムとして企画しています。

会 場：東串良町農村環境改善センター内「るぴらんど」

ゲスト：新井恵理那さん／松川愛さん

司 会：吉留李奈さん

テーマ：子育てについて

るぴらんど遊具開放（11:30～）

るぴらんどイメージ

第1部終了後は、るぴらんどの遊具を開放します。第2部は別室で実施するため、子どもは遊び／大人はトーク参加といった過ごし方もしやすい構成です。

第2部（13:00）キャリアトークセッション「好きなことで生きていく」

第2部は「これからの働き方」「自分らしいキャリア」をテーマに、行政・企業・表現者・タレントなど、さまざまな立場の登壇者が“リアルな人生の話”を語るトークセッションです。

子どもの頃の夢、今の道を選んだきっかけ、途中で出会った挫折や転機、地方で働くことや挑戦することの面白さなど、次世代へのメッセージも含めて深掘りします。

会 場：農村環境改善センター 芝生スペース（雨や強風の場合は会議室）

テーマ：好きなことで生きていく

【登壇者】

スペシャルゲスト：新井恵理那さん（フリーアナウンサー）／松川愛さん（アーティスト）

地元ゲスト：黒川かおりさん（株式会社モエノバ 社長）／山田晴巳さん（セントロホテルグループ 支社長）

トークゲスト：中島身依さん（NOW NEW NEXT）／山口ひかりさん（フリータレント）／スマイリー園田さん（ラジオパーソナリティ）／鐡丸美由紀さん（走高跳／鹿児島銀行所属）

司会：吉留さん（久徳建設株式会社／FMおおさき）

第3部（15:00）大抽選会（スタンプラリーで参加）

第3部は来場者への感謝企画として、地元特産品などが当たる大抽選会を実施します。

参加方法は「スタンプラリー」で、キッチンカー／ワークショップ／イベント参加のいずれでもスタンプ獲得が可能。スタンプを3つ集めると抽選に参加できます。

※スタンプラリー参加のためのチケットは無くなり次第終了となります。

参加条件：スタンプを3つ集めて応募

景品例：お米／うなぎ／肉／野菜詰め合わせ／PCタブレット／子供向けお菓子 など

キッチンカー＆ワークショップ（9:30～順次）

開場マップ

当日はトークセッションだけでなく、グルメや体験コンテンツも充実。朝から一日楽しめる交流イベントとして、複数出店を予定しています。

キッチンカー（一部）

ルピノンの里／まゆみのからあげ／茶いっぺ／かのや憩（ジャンボ串焼き）／村山製油（がね） ほか

ワークショップ・物販（一部）

aireiman（ベビー用品・足型キーホルダーWS）／hirari（ホイップデコWS）／ビビットアート（ベアアートWS）／親子サロンほっと（アロマWS）／rinrin（リラクゼーション）／cururutete（オリジナルクレヨンWS）／felice（米粉パン販売）／耳ツボ／革製品作家 ほか

開催概要

イベント名：おしゃべりフェスタ

日時：2026年3月22日（日）9:00開場～16:00終了

会場：東串良町 農村環境改善センター内「るぴらんど」

参加費：入場無料

主催・運営：東串良町地域活性化起業人

協力企業・団体（予定）：セントロホテルグループ(https://sentoro-oosumi.com/)（阿部商事有限会社）／株式会社モエノバ(https://moenova.net/)（物産館ルピノンの里）／FMおおさき(https://www.instagram.com/fm.oosaki/)／MBC・KTS・KKB／おおすみ観光未来会議(https://oosumi-kankou.com/about-2/)／鹿児島銀行(https://www.kagin.co.jp/) ほか