【和栗専門紗織本店】国産苺を使用した季節限定の和栗スイーツが登場／和栗×国産苺の春限定メニュー4種を発売

エイムエンタープライズ株式会社

この度、エイム・エンタープライズ株式会社（エイムグループ本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）の運営する【和栗専門紗織本店】は、季節限定で国産苺を使用した和栗スイーツを発売いたします。




新商品は、全4種類のラインナップ。


名物の和栗スイーツに、旬を迎えた甘酸っぱい国産苺を合わせた、この時期だけの特別な味わいをご用意しました。



・和栗と季節の果物タルト ～国産苺～


・和栗と季節の果物パフェ ～桜～ 国産苺


・千織 ～国産苺のミルフィーユモンブラン～


・モンブランソフト ～綾～ 国産苺



和栗のやさしい甘さと国産苺の爽やかな酸味が調和する、春ならではの和栗スイーツをお楽しみください。




◆和栗と季節の果物タルト　～国産苺～



国産苺の甘みとほどよい酸味に、和栗のまろやかな甘さと豊かな香りを合わせた一品。



タルトの上にリボン状の和栗モンブランクリームを美しく絞り、華やかに仕上げました。



苺のフレッシュな味わいと和栗のやさしい甘さが調和する、季節限定のモンブランタルトです。



販売価格：2,530円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：和栗専門紗織本店


提供方法：イートイン


◆和栗と季節の果物パフェ ～桜～ 国産苺


和栗×国産苺×抹茶。季節のおいしさと京都らしさを掛け合わせた季節限定のパフェです。



和栗の芳醇な甘さに、国産苺の酸味と抹茶のほろ苦さが重なり合い、奥行きのある味わいに。



華やかな見た目とともに、春の訪れを感じていただけます。



販売価格：2,530円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：和栗専門紗織本店


提供方法：イートイン


◆千織 ～国産苺のミルフィーユモンブラン～



サクサクに焼き上げたパイと甘酸っぱい苺を重ねたミルフィーユに、錦糸状のモンブランクリームをお絞りしました。



さらに自家製バニラアイスクリームを添え、組み合わせてお召し上がりいただくことで、より贅沢な味わいに。



和栗の芳醇な甘さと苺の爽やかな酸味、ミルフィーユの香ばしいサクサク食感の重なりをお愉しみいただけます。



販売価格：2,750円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：和栗専門紗織本店


提供方法：イートイン


◆モンブランソフト ～綾～国産苺


自家製ブレンドのミルクソフトクリームに苺を混ぜ込み、爽やかな味わいに仕上げました。



ソフトクリームの上には和栗のモンブランクリームを贅沢にお絞りしています。



苺の甘酸っぱさと和栗のやさしい甘さが広がる、気軽に楽しめるテイクアウト限定商品です。



販売価格：1,500円(税込)


発売日　：2026年3月10日(火)


販売店舗：和栗専門紗織本店


提供方法：テイクアウト


■ブランドストーリー




和栗専門 紗織のモンブランの要である丹波くりを、


我が子のように大切に育ててくださった栗農家の方々、


京都木屋町を愛する地域の方々、丹波くりの素晴らしさを


「錦糸モンブラン」や珠玉のスイーツを通して


たくさんの方々に知っていただきたいという想い、


すべての想いを一本一本の糸を紡ぐような、


そんな想いから和栗専門 紗織は、はじまりました。



■店舗概要



和栗専門紗織　本店

住所：京都府京都市下京区木屋町通松原上る和泉屋町2丁目170－1


アクセス：阪急京都線　京都河原町駅より徒歩5分


提　　供：京都スイーツ、京都カフェ


営業時間：10時～18時(l.o. 17:30)


定休日：不定休







和栗専門紗織　ジェイアール京都伊勢丹

住所：京都府京都市下京区東塩小路町


　　　ジェイアール京都伊勢丹 B1F


アクセス：京都駅直結


提供：京都スイーツ、京都カフェ


営業時間：10時～20時(l.o. 19:00)


定休日：不定休







■会社紹介


・エイムグループ


「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。


最近では、愛知で6店舗目となる『SAN』ブランドや京都でいぶし鳥をメインとしたお食事処を新ブランドをとして出店しております。


２０２５年には個々のブランドを強化、愛知県のみならず、日本全国、世界に進出に発展させてまいります。



「１０ブランド・２１店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ」


・グループ会社


会社名：エイム・エンタープライズ株式会社


会社名：エイムマーケティングエージェンシー株式会社


会社名：エイムクリエーションズ株式会社


会社名：エイムインターセクション株式会社


※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎


所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F


URL：https://aim-e.com/




・代表ブランドの公式Instagram


「和栗専門 紗織」 ： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/


「DISHES and TART SAN」 ： https://www.instagram.com/san_dishesandtart/


「SILVA」 ： https://www.instagram.com/meieki_silva/


「京都四条 くをん」 ： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/