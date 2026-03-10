【ミニモニ。25周年記念コラボ】愛知のうずら農家を応援新作『ミニモちゃんあん巻き』＆伝説の味！幕張メッセで限定販売

株式会社お亀堂ミニモちゃんあん巻き

ミニモニ。25周年を記念した特別コラボ商品『ミニモちゃんあん巻き』を、幕張メッセで開催される「カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」で限定販売します。

創業70年以上の老舗和菓子店 株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古） は、2026年3月20日・21日に幕張メッセで開催される同イベントに出展。本イベントでは、ミニモニ。公式キャラクター「ミニモちゃん」の焼印と特別パッケージを施した新商品『ミニモちゃんあん巻き』と、昨年同イベントで開場1時間で完売するなど大きな反響を呼んだ『小倉バターあん巻き』の2種類を数量限定で販売します。

■ 豊橋の特産「うずら卵」を守る挑戦― 日本一の産地を襲った需要減の危機

愛知県豊橋市は、全国トップクラスのうずら卵生産地です。しかし昨今、全国的な学校給食での提供見合わせやメニュー変更の影響によりうずら卵の需要が急減し、豊橋市内では在庫過多や生産調整が発生。地域経済を支える特産品が大きな打撃を受けています。

カーボンニュートラルを考える場で、地域産業の持続可能性もまた重要なテーマです。需要急減により生産調整を迫られる現実は、地域の“食の循環”が崩れることを意味します。「このままでは地元の宝が失われてしまう」 ――お亀堂はこの地域課題に真正面から向き合い、本イベントに向けて約5000個のうずら卵を活用した特別仕様のあん巻きを用意いたします。

■ 「ぴよりんあん巻き」で実証済み！“絶品カスタード餡”

本商品の最大の特徴は、社会貢献だけでなく「圧倒的な美味しさ」にあります。中には、豊橋産うずら卵の卵黄を使用した濃厚カスタード餡をたっぷりと包みました。 この特製カスタード餡は、現在販売中で大好評を博しているコラボ商品「ぴよりんあんまき」でも使用されており、その美味しさはすでに多くのお客様から実証・評価されている、お亀堂が誇るこだわりの餡です。

■ 年間180万個売れる「お亀堂のあん巻き」

愛知県産最上級小麦「きぬあかり」と青森県産希少餅小麦「もち姫」をブレンド。

「ふんわり」「もっちり」食感が特徴です。

年間販売数 約180万個。約17秒に1個売れている地域No.1商品。

地域コラボで生まれた限定あん巻きは愛知県ふるさと食品コンテスト最優秀賞を受賞。

老舗でありながら、挑戦を続けています。

■ ハロプロメンバーに愛されるあん巻きの“ご縁”が結んだ記念コラボ

お亀堂のあん巻きは、これまで数年間にわたり、ハロー！プロジェクトのコンサート開催時などに楽屋への差し入れとして重宝され、多くのメンバーに愛されてきた“ご縁”があります。 昨年の同イベント初出展時には、そのご縁から特別にご用意した『小倉バターあん巻き』が大反響を呼び、2日目は開場わずか1時間で完売。買えないファンの方が続出した事態を猛省し、今年は数量を増やして会場へお届けします。こういった長年の実績と地域密着の姿勢が共鳴し、「ミニモニ。25周年」という記念すべき節目に、ミニモニ。公式キャラクター「ミニモちゃん」が地域課題解決のムーブメントに力を貸してくれることになり、本年の特別な新作が誕生しました。

■ 代表取締役・森貴比古のコメント

(C)UP-FRONT GROUPミニモちゃんあん巻き

「まずは、これまで『お亀堂のあん巻き』を愛してくださったハロー！プロジェクトの皆様、そして昨年、熱い想いで私たちを支えてくださったファンの皆様に、心から感謝申し上げます。皆様との温かいご縁への恩返しとして、私たちが今できる最高の挑戦は何か。それは、地元・豊橋が誇る『うずら卵』が直面している需要減の危機を、皆様と一緒に美味しく、楽しく乗り越えることです。

『ミニモちゃん』という素晴らしい公式の力をお借りして作ったこの絶品カスタード餡が、地域の農家さんを救う光になると信じています。エンタメを愛する皆様の笑顔と熱量が、そのまま社会を救う大きなパワーになります。老舗の誇りをかけ、最高に美味しいあん巻きをたくさんご用意して、幕張でお待ちしております。」

【イベント概要】

イベント名：カーボンニュートラルを考える2026

by SATOYAMA & SATOUMI movement

開催日：2026年3月20日（金）～3月21日（土）

会場：幕張メッセ 国際展示場

時間：10:00～17:00

公式HP：https://satoyamamovement.com/event.html

カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement

販売商品・価格：※数量限定

『ミニモちゃんあん巻き（カスタード餡）』4個入： 1,500円（税込） 『小倉バターあん巻き』4個入： 1,500円（税込）

【会社概要】

ミニモちゃんあん巻き（カスタード餡） (C)UP-FRONT GROUP小倉バターあん巻き

■株式会社お亀堂

■所在地：愛知県豊橋市南小池町164

■代表取締役：森貴比古

■HP：https://okamedo.jp/

■オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/

■SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/