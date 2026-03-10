【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】3/21 開業1周年記念「RENスペシャルレッスン」開催

株式会社ラスイート

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2026年3月21日（土）に開業1周年を迎えることを記念し、特別プログラム「RENスペシャルレッスン」を開催いたします。

本イベントでは、人気プログラムである「暗闇バイク」と「ヨガ」の特別レッスンを実施します。

暗闇バイクは、当施設では初となる有人レッスンとして開催。インストラクターのリードのもと、音楽に合わせて身体を動かすことで、心拍数を高めながら爽快感とともに高い没入感や達成感を体験いただけます。

暗闇バイク スタジオイメージ暗闇バイク インストラクター「NANASE」

ヨガのレッスンでは、呼吸と身体の動きを整えながら、心身のリフレッシュを体感いただけます。初心者の方でも参加しやすい内容となっており、日常を離れて身体と心を整えるウェルネス体験をお楽しみいただけます。

ヨガ インストラクター「高山理恵＆原ももこ」

開業1周年という節目に、当施設のコンセプトである「ウェルビーイング」を体感していただく特別イベントです。心身を整えるきっかけに、運動を始めるきっかけにご参加お待ちしております。

関連URL： https://umekita-onsen.jp/event/specialevent2603

＜RENスペシャルレッスンについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/482_1_8e8a545e6fa9d23dbed1708ad2b761fe.jpg?v=202603101151 ]

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

公式HP：https://umekita-onsen.jp

フロント健康増進サロンジム大浴場

＜株式会社ラスイートについて＞

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ&ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

公式HP：https://la-suite.co.jp/

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド神戸みなと温泉 蓮ラ・スイート神戸オーシャンズガーデンラスイートルパンビル