【日本一の星空】長野県阿智村　「御朱印巡り」特集ページをアップ

日本一の星空「長野県阿智村」の(株)阿智昼神観光局（代表取締役：白澤裕次）は、2026年3月10日(火)に、阿智村に神社、寺院の御朱印情報をまとめた、「御朱印巡り」特集ページをアップいたします。

神社や寺院はその地の歴史、風土と深く結びついており、地域の物語を今に伝えています。

由緒ある神社や寺院が数多くある長野県阿智村。

阿智村の雄大な自然に触れながら縁起の良い御朱印巡りをお楽しみください。

https://hirugamionsen.jp/gosyuin/

■注意事項

・現在は参拝の証として頒布しておりますので、スタンプラリーとは異なります。マナーに気を付けてお求めください。

・受付時間をあらかじめ調べ、混雑も見越して時間に余裕をもってお越しください。

・時間内であっても書き置き対応となる場合や帳面への書き入れ不可となる場合など、受付自体を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・神社の所在地と御朱印を受け取る場所が異なる場合がございます。事前にご確認のうえお越しください。

※情報は2026年3月現在のものです。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

