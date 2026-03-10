【キハチ カフェ】モンブランとティラミスをイメージした春いちごのパフェ2種やクレープなど「春のストロベリーフェア」開催

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するキハチ カフェは、春いちごを盛り込んだ「春のストロベリーフェア」を3月17日（火）から開催します。

◆キハチホームページ：

https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1433.html

■モンブランとティラミスをイメージした春いちごのパフェ

キハチ カフェに、春いちごのシーズンが到来。甘みと酸味のバランスがよい“春いちご”を盛り込んだ「春のストロベリーフェア」を今年も開催します。

メインの苺パフェは、いちご餡クリームで春色のモンブランパフェに仕立てた5店舗限定「苺のモンブランパフェ」と、濃厚なティラミスクリームにたっぷりの国産苺と爽やかな柑橘の香りをあわせた日比谷シャンテ限定「苺のティラミスパフェ」。

日比谷シャンテ限定「苺のティラミスパフェ」

全店で楽しめる苺スイーツとして、シグネチャーの「KIHACHIのナポレオンパイ」、甘酸っぱい苺をメインに、マンゴー、パパイヤなど彩り豊かなフルーツを自家製クレープにあわせた「苺と彩り果実のクレープ アプリコットソース」、苺が引き立つシンプルな仕立ての「苺のショートケーキ バニラアイス添え」の3種が順次登場します。

■キハチのシグネチャー“ナポレオンパイ”も楽しめるアフタヌーンティー

季節のAfternoon Tea Set ～KIHACHIのパイスペシャル～

「苺のミニパフェ」や「苺のプリン・ア・ラ・モード」など個性豊かな苺スイーツが一度に楽しめる「季節のAfternoon Tea Set」もおすすめ。「KIHACHIのナポレオンパイ」がセットになったスペシャルバージョンも登場します。

春のストロベリーフェア

5店舗限定

■商品名：苺のモンブランパフェ

■価格：1,870円（税込）

■販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）

■販売店舗：キハチ カフェ アトレ浦和、東急百貨店たまプラーザ店、福岡三越、セントシティ、福屋八丁堀本店

国産苺と黒豆きなこアイスに、ザクザク食感のクランブルとプラリネ、甘酸っぱい苺のクランチ、優しい甘さのパンナコッタを合わせ、いちご餡クリームで春色のモンブランパフェに仕立てました。

日比谷シャンテ限定

■商品名：苺のティラミスパフェ

■価格：2,750円（税込）

■販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）

■販売店舗：キハチ カフェ 日比谷シャンテ

濃厚なティラミスクリームに、たっぷりの国産苺と爽やかな柑橘の香りが特徴のレッドキュラソージュレを合わせた、見た目にも華やかな春のパフェ。

季節限定

■商品名：KIHACHIのナポレオンパイ

■価格：1,760円（税込）

■販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）14:00～数量限定

■販売店舗：キハチ カフェ全店

サクサクのパイ生地で、苺とクレーム・シャンティ、ディプロマットクリームを重ね合わせることで生まれる酸味と甘み、パイ生地の食感による絶妙なバランスが特徴です。

季節限定

■商品名：苺と彩り果実のクレープ アプリコットソース

■価格：1,540円（税込）

■販売期間：3月17日（火）～4月13日（月）

■販売店舗：キハチ カフェ全店

焦がしバターを加えてこんがりと焼いた自家製クレープに、クレーム・シャンティを包みました。苺をメインにキハチトライフルロール(R)のフルーツとバニラアイスを合わせた、春のクレープ。

季節限定

■商品名：苺のショートケーキ バニラアイス添え

■価格：1,540円（税込）

■販売期間：4月14日（火）～5月11日（月）

■販売店舗：キハチ カフェ全店

甘酸っぱくておいしい国産苺を、生クリームとスポンジでサンドしたシンプルなショートケーキ。バニラアイスを添えて。



春いちごのアフタヌーンティー

数量限定

■商品名：季節のAfternoon Tea Set

■価格：2,980円（税込）コーヒーまたは紅茶付き

■販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）14:00～数量限定（予約不要／1名様より）

■販売店舗：キハチ カフェ全店



季節のスイーツとKIHACHIの定番スイーツを一度に味わえるアフタヌーンティーセット。

苺がおいしい季節だけ登場する「KIHACHIのナポレオンパイ」がフルサイズでお楽しみいただけるKIHACHIのパイスペシャルもご用意しました。キハチ カフェで、優雅なひとときをお過ごしください。

・苺のミニパフェ

・苺のプリン・ア・ラ・モード

・苺を添えたチーズケーキ

・クッキー2種（黒胡麻・バニラ）

・苺のクレープ

・苺のアイス

・苺のカプレーゼ

＜KIHACHIのパイスペシャル＞

苺のクレープ、苺のカプレーゼに代わって「KIHACHIのナポレオンパイ」のフルサイズがお楽しみいただけます。※KIHACHIのパイスペシャルは、3,890円（税込）コーヒーまたは紅茶付き

※キハチ カフェではご予約は承っておりません。直接、店舗にてご注文いただけます。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、販売期間が変更になる場合がございます。

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious！美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。



アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト：https://www.ivy-company.jp/