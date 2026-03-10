2026年2月度GD認定～嵐の映像作品3つがトリプル・プラチナ認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2026年2月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。


▶ゴールドディスク認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/data/gd/


・トリプル・プラチナ認定


嵐「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」(ビデオ)






嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×10」(ビデオ)






嵐「ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012」(ビデオ)






・ダブル・プラチナ認定


AKB48「名残り桜」(シングル)






なにわ男子「HARD WORK」(シングル)






M!LK「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」(シングル)






TOMORROW X TOGETHER「TOMORROW X TOGETHER 4th Album 『The Star Chapter: TOGETHER』」(アルバム)






嵐「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-」(ビデオ)






嵐「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」(ビデオ)






・プラチナ認定


≒JOY「電話番号教えて！」(シングル)






Hey! Say! JUMP「ハニカミ」(シングル)






RIIZE「All of You」(シングル)






Aぇ! group「Runway」(アルバム)






その他、2月度は8作品（アルバム6作品、ビデオ2作品）がゴールド認定となりました。



詳細は、下記URLおよび添付資料をご参照ください。


▼日本レコード協会 ゴールドディスク認定


https://www.riaj.or.jp/data/gd/


＜認定基準＞


認定ランク：最低累計正味出荷枚数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）



