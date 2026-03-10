“もう、たたまなくていい”折りたたみ傘の120cm大判モデル登場。1秒で整う形状記憶傘「MEGA SATTO」発売

株式会社Alice Intelligence

株式会社Alice Intelligence（本社：大阪府、代表取締役：谷口由利子）は、

面倒な「たたむ」作業を減らすことを目指した形状記憶折りたたみ傘「SATTO」シリーズの直径120cmの大判サイズの新モデル

**「MEGA SATTO（メガサット）」**を2026年3月よりオンラインモールで販売を開始しました。

■開発背景

直径約120cmの大判サイズを採用した折りたたみ傘「MEGA SATTO」

近年、日本では突然の雨やゲリラ豪雨の発生が増えています。



気象庁のデータによると、日本では短時間強雨（1時間降水量50mm以上）の年間発生回数は長期的に増加傾向にあります。



こうした背景から、日常的に折りたたみ傘を携帯する人が増えています。



一方で、折りたたみ傘には次のような課題もあります。



・サイズが小さい

・折りたたみにくい

・濡れた傘の持ち運びが不便



実際に民間気象会社ウェザーニューズの調査でも「折りたたみ傘の不満点」として



・たたむのが面倒

・サイズが小さい



といった声が多く挙げられています。



そこでSATTOシリーズでは



「たたむ手間を減らす折りたたみ傘」



というコンセプトのもと、収納のしやすさに着目した商品開発を行っています。

■直径約120cmの大判サイズ

直径約120cmの大判サイズで、2人でもゆったり使用できる折りたたみ傘「MEGA SATTO」

一般的な折りたたみ傘の直径は

約95cm～105cm程度とされています。

MEGA SATTOは

直径約120cmのサイズを採用。

これにより、次のような荷物も雨から守りやすくなります。

・ビジネスバッグ

・リュック

・スーツケース

また、2人でもゆったり使用できるサイズとなっています。

大きさと収納のしやすさを両立した設計も特徴です。

■1秒で整う形状記憶構造

傘内側に特殊フィルム加工を施した構造折り目が整いやすく、スムーズに収納できる「MEGA SATTO」

傘の内側には特殊フィルム加工を施し、

折り目が整いやすい構造を採用しています。

これにより

・生地が広がりにくい

・折り目が整いやすい

・収納がスムーズ

といった特徴があります。

収納時も折り目が整いやすく、スムーズにまとめることができます。

折りたたみ傘の「たたみにくさ」に配慮した設計です。

■ワンタッチ自動開閉＋セーフシャフト機構

ボタン操作で開閉できるワンタッチ自動開閉機能

ボタンを押すだけで

・開く

・閉じる

操作ができる自動開閉機能を搭載。

荷物が多いときでも片手で操作できます。

MEGA SATTOはセーフシャフト機構を採用しています。

折りたたみ傘では、柄を収納する際に勢いよく戻ることで手や顔に当たるリスクがあります。

セーフシャフト機構では段階的に収納できる構造となっており、

・急な逆戻りを防止

・安全性に配慮

した設計となっています。

■雨の日の快適性を高める機能

段階的に収納できるセーフシャフト機構高撥水生地とマイクロファイバー吸水ケースを採用し、雨の日の使いやすさに配慮した「MEGA SATTO」

MEGA SATTOは、雨の日の使いやすさにも配慮した設計です。

・高撥水生地

傘生地には高密度ポリエステルを採用し、撥水加工を施しています。

雨水を弾きやすく、濡れにくい仕様です。

・吸水ケース

付属ケースにはマイクロファイバー素材を採用。

濡れた傘を収納しても水分を吸収し、バッグの中が濡れにくい設計です。

雨の日でも快適に使える機能を備えています。

■商品概要

ブラック / ネイビー / グリーン / グレーの4色展開

商品仕様は以下の通りです。

商品名：MEGA SATTO（メガサット）

価格：税込8,000円

直径：約121cm

折りたたみサイズ：約36.5cm

重量：本体 約580g、ケース 約35g

骨数：8本

傘生地：高密度ポリエステル（撥水加工）

付属品：吸水ケース

通勤・通学など日常使いに適した大判折りたたみ傘です。

■販売情報

販売チャネル：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQYB2M36) / Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/alicemall/11rdv6015.html) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11rdv6015/) / 公式ショップ(https://alice00int.base.shop/items/137946661)

■会社概要

会社名：株式会社Alice Intelligence

代表者：代表取締役社長 谷口由利子

所在地：大阪府

事業内容：海外ブランド商品の輸入販売、アートライセンス商品の正規代理店事業、EC事業

公式サイト

https://alice-int.jp/