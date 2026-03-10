【日光きぬ川ホテル三日月】春のスイーツフェア開催！《期間限定》苺フェア［4/24まで］

株式会社ホテル三日月

日光きぬ川ホテル三日月（栃木県日光市・鬼怒川温泉、以下、当ホテル）は、レストラン「ALL DAY DINING」のディナーバイキングにて、2026年3月19日（木）より「春のスイーツフェア」を開催いたします。

さらに期間限定企画として、『苺フェア』も開催いたします。

華やかな色合いと軽やかな味わいがそろい、館内で春の訪れを感じるひとときをお楽しみいただけます。

◇苺フェアのご案内

～苺とともに楽しむ、春のデザートタイム～

真っ赤に輝く苺をあしらったスイーツが並び、甘酸っぱい香りがやさしく広がります。

見た目にも愛らしい一品一品が、思わず手に取りたくなる魅力を放ちます。

レストラン「ALL DAY DINING」春のスイーツフェアメニューレストラン「ALL DAY DINING」春のスイーツフェアメニュー

みずみずしく艶やかな苺は、やさしい甘みとほどよい酸味が心地よく調和します。

どなたにも親しみやすい味わいで、華やかなデザートタイムを演出します。

フレッシュないちごはJA全農とちぎ様からもご協賛

当館の苺は、JA全農とちぎ様からも“「栃木のいちご」”を一定数ご協賛いただき、ご提供しております。

栃木県が誇る旬のいちごが、スイーツの美味しさをいっそう引き立てます。

そんな苺のスイーツをお楽しみいただけるのは、2026年4月24日（金）までとなります。

ぜひこの機会に、当ホテルで特別なデザートタイムをお楽しみください。

◇春の彩りバイキング（5/31まで）

～彩り豊かな春のごちそうが勢ぞろい～

苺の華やかさにも引けを取らない、趣向を凝らした料理の数々が会場を彩ります。

甘味だけでなく、和洋中の多彩な味わいが並び、選ぶ時間そのものも心弾むひとときとなります。

レストラン「ALL DAY DINING」春のバイキングメニュー■春の食材を生かした、こだわりの2品鯛のポワレポルチーニ茸の香りしらすと春キャベツのペペロンチーノ□鯛のポワレポルチーニ茸の香り

香ばしく焼き上げた鯛に、ポルチーニ茸の芳醇で奥深い香りを重ねました。

生クリームやバターで仕立てたクリーミーなソースが全体をやさしく包み込み、コク深い味わいに仕上げています。

□しらすと春キャベツのペペロンチーノ

旬を迎えたやわらかな春キャベツの甘みと、釜揚げしらすの旨味が、にんにく香るオリーブオイルと調和します。

軽やかさの中に素材の持ち味が際立つ、春らしい一品です。

このほかにも、旬の味覚を取り入れた季節感あふれるお料理と、世代を問わず親しまれる定番メニューを取りそろえております。

彩り豊かな味わいに満たされるひとときを、ぜひ日光きぬ川ホテル三日月にてお楽しみください。

春の彩りバイキング期間：2026年3月19日（木）～5月31日（日）

※苺フェア：2026年3月19日（木）～4月24日（金）

公式HP：https://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/

※仕入れ状況等により予告なくメニューが変更となる場合がございます。

※当ホテルはアレルギー対応を行っておりません。