【日光きぬ川ホテル三日月】春のスイーツフェア開催！《期間限定》苺フェア［4/24まで］
日光きぬ川ホテル三日月（栃木県日光市・鬼怒川温泉、以下、当ホテル）は、レストラン「ALL DAY DINING」のディナーバイキングにて、2026年3月19日（木）より「春のスイーツフェア」を開催いたします。
さらに期間限定企画として、『苺フェア』も開催いたします。
華やかな色合いと軽やかな味わいがそろい、館内で春の訪れを感じるひとときをお楽しみいただけます。
◇苺フェアのご案内
～苺とともに楽しむ、春のデザートタイム～
真っ赤に輝く苺をあしらったスイーツが並び、甘酸っぱい香りがやさしく広がります。
見た目にも愛らしい一品一品が、思わず手に取りたくなる魅力を放ちます。
レストラン「ALL DAY DINING」春のスイーツフェアメニュー
みずみずしく艶やかな苺は、やさしい甘みとほどよい酸味が心地よく調和します。
どなたにも親しみやすい味わいで、華やかなデザートタイムを演出します。
フレッシュないちごはJA全農とちぎ様からもご協賛
当館の苺は、JA全農とちぎ様からも“「栃木のいちご」”を一定数ご協賛いただき、ご提供しております。
栃木県が誇る旬のいちごが、スイーツの美味しさをいっそう引き立てます。
そんな苺のスイーツをお楽しみいただけるのは、2026年4月24日（金）までとなります。
ぜひこの機会に、当ホテルで特別なデザートタイムをお楽しみください。
◇春の彩りバイキング（5/31まで）
～彩り豊かな春のごちそうが勢ぞろい～
苺の華やかさにも引けを取らない、趣向を凝らした料理の数々が会場を彩ります。
甘味だけでなく、和洋中の多彩な味わいが並び、選ぶ時間そのものも心弾むひとときとなります。
レストラン「ALL DAY DINING」春のバイキングメニュー
■春の食材を生かした、こだわりの2品
鯛のポワレポルチーニ茸の香り
しらすと春キャベツのペペロンチーノ
□鯛のポワレポルチーニ茸の香り
香ばしく焼き上げた鯛に、ポルチーニ茸の芳醇で奥深い香りを重ねました。
生クリームやバターで仕立てたクリーミーなソースが全体をやさしく包み込み、コク深い味わいに仕上げています。
□しらすと春キャベツのペペロンチーノ
旬を迎えたやわらかな春キャベツの甘みと、釜揚げしらすの旨味が、にんにく香るオリーブオイルと調和します。
軽やかさの中に素材の持ち味が際立つ、春らしい一品です。
このほかにも、旬の味覚を取り入れた季節感あふれるお料理と、世代を問わず親しまれる定番メニューを取りそろえております。
彩り豊かな味わいに満たされるひとときを、ぜひ日光きぬ川ホテル三日月にてお楽しみください。
春の彩りバイキング期間：2026年3月19日（木）～5月31日（日）
※苺フェア：2026年3月19日（木）～4月24日（金）
公式HP：https://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/
※仕入れ状況等により予告なくメニューが変更となる場合がございます。
※当ホテルはアレルギー対応を行っておりません。