那覇市の健康寿命をアップデート。現役競技者集団「パーソナルトレーニングジム Ichi イチ【那覇市 旭橋店】」が50代からの動ける体づくりに特化した『エイジング・パフォーマンス・プログラム』を本格始動

パーソナルトレーニングジム イチ

■ 背景：沖縄の健康課題に挑む「現役競技者」の決意

長寿の県として知られた沖縄ですが、近年の生活習慣の変化により、肥満率の上昇や健康寿命の延伸が大きな課題となっています。特に那覇市周辺では、運動不足による基礎体力の低下を不安視する40代～60代の声が多く聞かれます。

那覇市東町に拠点を構える「パーソナルトレーニングジム Ichi イチ【那覇市 旭橋店】」は、代表をはじめ所属トレーナー全員が現役のボディメイク競技者です。自らの体を極限までコントロールし、解剖学・栄養学を実践し続けるプロフェッショナル集団として、「一時的なダイエット」ではなく「一生動ける体づくり」を提供するため、今回の新プログラム始動に至りました。

■ 新プログラム『エイジング・パフォーマンス・プログラム』の3つの柱

本プログラムは、50代以上の男女が抱える「関節の不安」「筋肉量の低下」「更年期による体調変化」に特化した構成となっています。

1. 競技者視点による「安全かつ高効率」な筋力トレーニング

イチのトレーナー陣は競技者としてボディメイクの大会に常時、出場しており、トレーナーとしての指導経験も豊富で、筋肉の付着部位や関節の可動域を熟知しています。そのため、体力に自信のないシニア層に対しても、怪我のリスクを最小限に抑えながら、短期間で効果を実感できる個別メニューを構築します。競技者だから競技者を対象にした指導をするのではなく、競技者というレベルの高い取り組みを実践できているからこそ、初心者から上級者、高齢者への安全な指導が可能になります。

2. 「加圧トレーニング」の導入による低負荷・高リターン

重いダンベルを持たずとも、血流を適度に制限することで成長ホルモンの分泌を促す「加圧トレーニング」を採用。関節への負担を減らしつつ、筋力アップや血行促進が期待できるため、運動から遠ざかっていた世代でも安心して取り組めます。

3. エステ併設による「運動・美容・休養」のトータルケア

ジム内に併設されたエステサロンとの連携により、トレーニング後の筋膜リリースや疲労回復マッサージを提供。 「鍛える（運動）」だけでなく「整える（美容・休養）」をワンストップで行うことで、継続率の向上と、見た目の若返り（アンチエイジング）を同時に実現します。

■ 2026年の新展開：地域フィットネスインフラの構築へ

「パーソナルトレーニングジム Ichi イチ【那覇市 旭橋店】」は、個別指導の枠を超え、那覇市民の運動習慣を支えるインフラを目指しています。

その一環として、那覇市山下町に完全予約制レンタルジム「フィットネスボックス ゼロ」を新たに設立。 「パーソナルで学んだ技術を、自分のペースで復習したい」「人目を気にせず、24時間好きな時に一人で集中したい」というニーズに応え、初心者からフリーランスのパーソナルトレーナーまでが自由に使える「専用ボックス」を提供します。

公式ウェブサイト（https://1chis.com/zero-fitness-box/）地域全体で「動くことが当たり前になる文化」を醸成してまいります。

■ 代表メッセージ：沖縄の健康寿命を足元から支えたい

「私たちは、ただ痩せるための場所を提供しているのではありません。80代になっても自分の足で歩き、好きな場所へ行き、人生を楽しめる『資本となる体』を作ることが使命です。競技者としての厳しい知見を、地域の皆様の優しく健やかな毎日のために還元してまいります。」

■ 施設概要

施設名： パーソナルトレーニングジム Ichi イチ【那覇市 旭橋店】

所在地： 〒900-0034 沖縄県那覇市東町１４－１８

アクセス： 沖縄モノレール旭橋駅より徒歩2分

営業時間： [10時～24時]（予約制）

主な設備： 各種トレーニングマシン、フリーウエイト、加圧トレーニング器具、個室更衣室、併設エステサロン

公式サイト： https://1chis.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

屋号： パーソナルトレーニングジム Ichi イチ【那覇市 旭橋店】

担当者： [長崎 人史]

電話番号： [090-4130-2090]

メールアドレス： [idealbodymakerichi@gmail.com]