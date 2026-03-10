IPTech弁理士法人、台湾最大級VCグループ「CDIB」と共催でオンラインセミナーを開催

IPTech弁理士法人

IPTech弁理士法人(所在地:東京都港区、代表:安高史朗)は、台湾最大級のベンチャーキャピタルグループCDIB(中華開発資本)の関連組織であるCCIA(CDIB Capital Innovation Advisors)と共催で、2026年3月26日(木)にオンラインセミナー「VC視点×日本の知財戦略で考える日台ビジネス展開」を開催いたします。

近年、アジア市場を見据えたクロスボーダー投資や技術連携が活発化する中、資金調達戦略と知財戦略を一体で設計する重要性が高まっています。本セミナーでは、投資家（VC）と知財専門家それぞれの視点から、実践的な成長戦略を提示します。

■日台をまたぐスタートアップ支援の実務論

日本のスタートアップが海外投資家から資金調達を行うケースが増加する一方で、以下のような課題も指摘されています。

・投資家が評価する技術価値の基準

・資金調達フェーズに応じた知財戦略の整備

・海外展開時における知財リスク管理

本セミナーでは、台湾を代表するVCグループの視点から見たスタートアップ評価のポイントと、日本における知財戦略の実務的な考え方を組み合わせ、以下のテーマを中心に解説します。

・VCが投資判断時に重視するポイント

・事業成長を見据えた知財ポートフォリオ設計

・日台ビジネス展開における知財リスクと対応策

投資家視点と知財戦略を横断的に学ぶことで、スタートアップがより戦略的に資金調達・海外展開を進めるためのヒントを提供します。

■開催概要・お申込み方法

タイトル：VC視点 × 日本の知財戦略で考える日台ビジネス展開

日時：2026年3月26日（木）15:00～17:00（日本時間）

開催形式：オンライン

参加費：無料（事前申込制）

申込URL：https://luma.com/efute7a9

■後援

産経新聞社、CIC Japan





■登壇者プロフィール

湯浅 龍（ゆあさ りゅう）（IPTech弁理士法人 副所長兼 COO）

明治大学卒業後、知財コンサルや実務支援に従事し、IPTech弁理士法人共同創業メンバーとして知財戦略支援を推進。知財とビジネスの接続を多数支援し、企業価値向上・資金調達支援にも豊富な実績を有します。

蕭 佑和（Nick Siao）（Vice President, CDIB）

國立清華大学卒。Orient Semiconductor Electronics 等を経て 2017年より VC 領域に従事。CDIB Cross Border Innovation Fund をはじめ AI・デジタルトランスフォーメーション・IoT 分野での投資実績を有し、投資案件のソーシング・評価を担当。

山田 菊代（Kikuyo Yamada）（Vice President, CDIB）

國立臺灣大学卒。大和証券台湾現地法人等で投資銀行業務を担当後、CDIB グループに参画。日台クロスボーダー案件の投後管理・金融実務に精通し、日台連携の促進に寄与。



呂 勁毅（Lu Ching-Yi）（商業開発統括、IPTech）

國立清華大学卒。三菱重工・シーメンス・日立にてグローバル事業をリードし、10年の日本駐在を経て、日本弁理士資格を保持。現在は IPTech におけるビジネスデベロップメントを統括。

■共催パートナーについて

CDIB(中華開発資本)は、台湾最大級のベンチャーキャピタルグループとして、アジア地域を中心に多数のスタートアップ投資実績を有しています。関連組織であるCCIAは、イノベーション支援およびスタートアップの成長支援を担い、日本市場においても活動を展開しています。

本共催セミナーは、VCと知財専門家が連携し、日台間のビジネス展開を支援する取り組みの一環として実施されます。

■会社概要

会社名:IPTech弁理士法人

代表者:弁理士 安高 史朗

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門1丁目17-1

虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

TEL：03-6807-5851

E-mail：info@iptech.jp

URL:https://iptech.jp/

事業内容: 特許・商標等の出願支援、知財戦略コンサルティング、スタートアップ知財支援 等