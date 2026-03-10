三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドと地域関係者による環境保全イベント 学べる！楽しめる！「エコWEEK」開催

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドでは、2026年3月19日(木)～4月5日(日)の期間、出店店舗や地域関係者の協力のもと、毎年ご好評をいただいている環境保全イベント「エコWEEK」を開催いたします。本年はB品やエコアイテムだけでなく、海洋環境への理解を深めるイベントや、楽しく学べるワークショップなども複数ご用意しております。

学べる！楽しめる！「エコWEEK」概要

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドは2020年6月のリニューアルオープン以降、海洋環境を中心とした環境保全の取り組みを通じ、地域の魅力向上・活性化を目指す「Save the Ocean プロジェクト」を推進しております。

上記プロジェクトの強化期間である「エコWEEK」では、「エコ」「エシカル」をテーマとしたイベント・ワークショップ、環境を意識した商品の紹介など複数の情報を集積し環境保全についての情報発信を行っております。6回目のイベント開催となる本年は、隣接している日本最大級のマリーナ(横浜ベイサイドマリーナ)港内をぐるりとボートでまわり海ゴミ拾い体験やブルーカーボンに関するイベントの開催、出店店舗である株式会社アーバンリサーチは三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドでは初となるB品・サンプル品の特別価格販売やワークショップを実施、SHIPS株式会社ではうみごみでつくる万華鏡イベントなど盛りだくさんな内容となっております。

その他、期間中はB品やエコアイテムを展開する店舗もございます。

さらに、エコWEEK開催前の週末(3月15日(日))には、「逗子コミュニティーパーク in横浜ベイサイド」を実施いたします。逗子ゆかりの雑貨・クラフト系店舗の出店や、JAZZやボサノヴァを中心とした音楽により癒しの音空間が施設内に創出されます。

【エコWEEK】

■開催場所：三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 館内各所

■特設サイトURL：https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/special/2603_ecoweek/

■開催期間：2026年3月19日(木)～4月5日(日)

学べる！楽しめる！「エコWEEK」 店舗・地域企業イベント情報

エコWEEK開催期間中の週末を中心に、出店店舗主催のイベント、地域企業によるエコに関するイベントを開催いたします。各イベントの詳細は公開中の施設ウェブサイト内特設ページをご確認くださいませ。

開催日時：2026年3月19日(木)～4月5日(日) ※イベントにより異なります。

【出店店舗エコイベント一例】

■URBAN RESEARCH ware house 「今できることから一歩ずつ「サステナブルマーケット」

株式会社アーバンリサーチのサステナビリティに関する取り組みから、廃棄衣類・廃棄繊維の削減に貢献する活動として、B品・サンプル品の特別価格での販売や、大人から子供まで楽しめるワークショップなどを行います。

開催日時：2026年3月19日(木)～3月22日(日) 10:00～18:00

開催場所：Aブロック1F セントラルコート

■ル・クルーゼ 「Le Creuset Bottle Personalization」

店頭にて当日購入いただいたハイドレーションボトルに名前入れサービスをいたします。世界に１つだけのマイボトルで、缶やペットボトルのゴミを出さないエコライフをしましょう。

開催日時：2026年3月20日(金・祝) ～3月22日(日) 11:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで

開催場所：Aブロック1F セントラルコート

■シルバニアファミリー森のお家/ジグソーパズルのお店マスターピース「サンプルパズル体験会&ドレスデコレーション体験会！」

廃棄予定のサンプルジグソーパズルを使用してはじめてのパズルを楽しもう！組んだパズルはお持ち帰りいただけます。

開催日時：2026年3月21日(土) 11:00～17:00 ※定員に達し次第終了

開催場所：Aブロック1F Ciaopanic BY PALGROUPOUTLET前

■SHIPS OUTLET 「うみごみ・はいざいでつくる、カラフルまんげきょう」

海ごみや廃棄衣料品を再利用してカラフルな「自分だけの万華鏡」を作るイベント。

今回は、服の循環を担う株式会社ECOMMITと協業し、大人から子供まで楽しめます。

開催日時：2026年3月21日(土) 11:00～ ※定員に達し次第終了

開催場所：Aブロック1F FREDY＆GLOSTER OUTLET前

■GAP OUTLET 「リサイクルTシャツでエコバッグ&リサイクルデニムでネームタグを作ろう！！」

GAP OUTLETでは不要になったTシャツでリサイクルエコバック作り、デニムの切れ端でネームタグ作りを行うワークショップを実施いたします。

開催日時：「エコバックワークショップ」：3月21日(土)、3月22日(日) 11:00～16:00

開催場所：Aブロック1F baby lounge うみのもり横

【地域企業エコイベント一例】

■横浜ベイサイドマリーナ株式会社

１.「マリーナ港内をぐるっと海上散歩 小型ボートで海ゴミ拾い体験」２.「ブルーカーボン実習～みて・たべて・まなぶ～」

日本最大級のマリーナ(横浜ベイサイドマリーナ)港内を家族やご友人とまったり一周し、海に浮いているゴミを拾いながら気の知れた仲間と一緒にクルーズをお楽しみいただけます。また、ブルーカーボン創出プロジェクトによるワカメ・コンブの育成成果のご紹介や藻場に生育する海洋生物に触れられるタッチプールなど楽しみながら学べる空間を創出いたします。

開催日時：

１.2026年3月28日(土)・3月29日(日) 1日8便運航(定員6名)

２.4月4日(土) 10:00～15:00

開催場所：Cブロック1F くじらの大屋根広場

料金：1名様 500円 ※当日の天候により中止となる場合があります。

■ユニクロ PARK 横浜ベイサイド

UNIQLO・GU全商品リサイクル・リユース活動

UNIQLO・GU共に全商品をリサイクル・リユースする取り組みを進めています。お客様がご不要になった服を回収し、 リユースとして活用し、難民キャンプや被災地への緊急災害支援など、世界中の服を必要としている人たちに届けています。また、リユースできない服は燃料やリサイクル素材として活用することで、服のチカラを活かしきる取り組みを進めています。UNIQLOではさらに、服から服へのリサイクルとして、ダウンリサイクルを開始しました。着なくなったUNIQLO・GU商品はRE：UNIQLO/RE：GU回収BOXまでお持ちください。

開催日時：営業時間中は常時開催

開催場所：各フロアにて回収BOXを設置(UNIQLO：1F中央階段前/GU：2F公園側出入口前)

学べる！楽しめる！「エコWEEK」 B品・エコアイテム取扱店舗

エコWEEK開催期間中、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドの館内ではエコアイテムやB品など環境を意識した様々なアイテム＆特典を展開いたします！商品の詳細は公開中の施設ウェブサイト特設ページをご確認くださいませ。

逗子コミュニティパーク in 横浜ベイサイド

■逗子コミュニティーパーク in 横浜ベイサイド

「逗子コミュニティーパーク」は、「大人の休日」をコンセプトに、ゆったりとした時間を楽しむための場として、年に2回市の中心部にある亀岡八幡宮で開催されている逗子の人気イベントです。

2025年3月に地域振興やPRも兼ねて、この三井アウトレットパーク横浜ベイサイドにて初の“出張イベント”を開催し、多くのお客様にご好評をいただきました。

そして本年、2回目の開催となります。逗子のブランドと魅力をより一層発信できるよう、逗子ゆかりの雑貨・クラフト系のグッズやフード販売の充実に加え、地元小学生による合唱ステージや、シンガーソングライターによるFolkやボサノヴァを中心とした音楽ライブイベントの開催など、内容をさらにパワーアップしてお届けいたします。会場は癒しの音空間が創出されます。

おでかけの素敵な想い出作りに三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドへぜひお越しくださいませ。

開催日時：2026年3月15日(日) 10：00～17：00

開催場所：Aブロック1F セントラルコート

※雨天時はCブロック1F くじらの大屋根広場にて開催予定

【ステージイベント・物販一例】

《三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 施設基本情報》

2020年6月に全面建替えを経てリニューアルオープンした「三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」は、”NEW MARINA LIFE(ニューマリーナライフ)”をコンセプトに、アジア最大級のマリーナを眺めながらのショッピングや食事、広場でのアウトドア体験など海辺の環境ならではの時間が過ごせる滞在型アウトレットです。

江の島や鎌倉などの地元グルメや人気スイーツも充実しています。

住所：神奈川県横浜市金沢区白帆5-2

駐車場：約2,500台

※平日はすべての駐車場、土日祝・特別日は一部(P3・P4)駐車場に限り、

お買上げなしでも2時間無料！さらにお買上げ金額に応じて最大6時間無料。

プレミアムメダル会員様は対象の駐車場がいつでも終日無料となります。

また、土日祝・特別日は横浜駅西口から直行有料バスも運行しております。

【物販】10：00～20：00

【レストラン】11：00～21：00 ※店舗により営業時間が異なります。

【フードコート】10：30～21：00 ※ラストオーダー20：30

※画像はすべてイメージです。