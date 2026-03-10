医療医薬専門人材紹介のアポプラスキャリア株式会社、5年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

アポプラスキャリア株式会社アポプラスキャリア株式会社、5年連続で健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定

薬剤師、登録販売者、保健師などの医療医薬専門人材紹介・派遣事業を展開するアポプラスキャリア株式会社（本社所在地：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：藤本 輝）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。なお、当社の認定は2022年より5年連続となります。

5年連続認定の背景：文化として定着した「健康経営」

当社は、クオールホールディングスグループの一員として、「生き方に価値を ～Life＆Value～」という企業理念のもと、薬剤師や登録販売者、保健師をはじめとする医療従事者のキャリアを支援しています。

「ひとを大事にしたい」という想いを体現するため、支援を行う従業員自身が心身ともに健康であり、個々の能力を発揮できる環境を整えることを経営の重要事項として位置づけてまいりました。2022年の初認定以来、一歩ずつ施策を積み重ね、改善を繰り返した結果、5年連続の認定をいただくことができました。

データと現場の両面で推進するアポプラスキャリアならではの「健康経営」

全国11カ所のオフィスで働く従業員が一体となり、独自の健康支援を行っています。

1.全国11オフィスの「健康経営推進担当」による職場環境づくり

各オフィスに健康増進を推進する「健康経営推進担当」を配置しています。各オフィスでのラジオ体操やヨガの実施、血圧測定器の活用促進など、従業員の健康意識を高めるための環境整備やイベントの運営に注力しています。

2.産業医・本社人事による徹底したデータ分析と個別フォロー

産業医が全従業員の健診データを詳細に確認しています。再検査が必要な従業員に対しては、産業医が個別に受診勧奨を行い、本社人事が受診完了までをサポートする体制を徹底しています。この専門的アプローチの結果、精密検査受診率は48.4%（2022年度比で約3.4倍）へと向上しました。

3.「日常」に溶け込む健康管理

全オフィスに血圧測定器を設置し、従業員が日々の体調変化をセルフケアできる環境を整えています。また、社用携帯への栄養管理アプリ導入など、自然と健康を意識する習慣を醸成しています。

4.エンゲージメントと行動変容の成果

月1回の全社共通「ラジオ体操・ヨガ」の実施などを通じ、運動習慣者比率も27.9%（2022年度比 6.3ポイント増）と着実に増加しています。健康経営の浸透に伴い、仕事に対する熱意を示す「働きがい」スコアが3年連続で上昇しており、従業員のウェルビーイング向上につながっています。

健康経営指標の推移（2024年度最新確定値)

社員が日常的にセルフケアを行える環境を整備健康保険組合の管理栄養士による健康セミナーなど定期的なイベント実施

代表取締役社長 藤本 輝よりメッセージ

アポプラスキャリア株式会社 代表取締役社長 藤本 輝

アポプラスキャリアは、「生き方に価値を ～Life & Value～」を企業理念に掲げ、「ひとを大事にしていきたい」という強い想いのもと、従業員の心身の健康と、個々の能力を最大限に発揮できる環境づくりを推進してまいりました。

おかげさまで、2022年から5年連続で『健康経営優良法人』認定をいただくことができました。これは全国11カ所の従業員一人ひとりが健康を自分事として捉え、組織全体で文化を築き上げてきた証です。



今後も、従業員のウェルビーイングの向上を追求し、医療・医薬業界の持続的な発展に寄与する『アポプラスキャリアならではの健康経営』をさらに深化させてまいります。

会社概要

商号 ： アポプラスキャリア株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 輝

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル7階

設立 ： 2020年2月

事業内容： 医療医薬専門 人材紹介・派遣事業、

事業承継・健康経営コンサルティング事業等

資本金 ： 125,000,000円

URL ：https://www.ap-c.co.jp/ (https://www.ap-c.co.jp/)

オフィス一覧： 東京本社、日本橋、札幌、仙台、さいたま、横浜、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡

＜医療従事者向けキャリアサポートサービス＞

APOPLUS薬剤師： https://www.apo-mjob.com/

APOPLUS登販ナビ： https://www.touhan-navi.com/(https://www.touhan-navi.com/)

APOPLUS登販ナビDirect： https://touhan-direct.com/

APOPLUS保健師・看護師： https://www.kan54.jp/