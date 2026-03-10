Amatellus交流会 第2回 開催レポート「地域と世界をつなぐ、新しいゴルフツーリズムのかたち」

株式会社ゴルフツーリズムジャパンロゴは「日本各地と世界を縁で結ぶ」という意味を込めて、水引がモチーフとなっている

株式会社ゴルフツーリズムジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小嶋崇文）は、2026年3月4日（水）、東京・浜松町の参謀BARにて、Amatellus交流会 第2回「地域と世界をつなぐ、新しいゴルフツーリズムのかたち」を開催いたしました。

ゴルフ事業者、地方創生・インバウンド推進に携わる経営者・事業者ら30名が一堂に会し、ゴルフツーリズムの可能性と地域との接点について、参加者それぞれの視点から語り合いました。

■ 第2回イベントレポート：ゲストトークで深まる、地方創生の最前線

当日は、経営者コミュニティ「参謀」を主宰する株式会社クラフト・ティー代表取締役 新谷健司氏をスペシャルゲストに迎えたトークセッションを実施。静岡県を拠点に「お茶」を通じた新たなビジネスモデルを展開し、地域資源の再定義を体現してきた新谷氏の実体験は、参加者の多くが共感し学び多い時間となりました。

トークセッション後の交流会では、地方創生・インバウンド・ゴルフビジネスなど参加者それぞれの関心テーマを軸に自然とグループが形成され、既存のつながりを超えた新たなネットワークが生まれました。

「47都道府県すべてに、この価値を届けたい」--第1回から変わらず受け取るこの言葉が、Amatellusが目指す景色をあらわしています。今回のイベントで生まれた熱量と人のつながりが全国各地へと波及し、地域が自立して地方創生を推進していく--それがゴルフツーリズムジャパン、そしてAmatellusのビジョンです。

地方創生やインバウンドなどに興味・関心を持つ皆さまとご縁が繋がる集いとなりました静岡県内での様々な取り組みについて語る新谷氏。会場には地方創生やインバウンドに関心を寄せる多くの参加者が集まり、熱心に耳を傾けていました。

■ 第3回イベント開催のお知らせ

テーマ：伝統文化 × 地方創生 × インバウンド

「続く文化の構造--伝統文化を『産業』として成立させるには」

次回は、国際伝統文化振興会 代表理事・株式会社ITOSHIO 代表取締役の東海林亮太氏をゲストに迎え、これまでの取り組みと今後のビジョンについてお話しいただきます。伝統文化を「産業」として成立させるためのリアルな視点を、地方創生・インバウンドの文脈でともに考える場にしたいと思います。

イベント名： Amatellus交流会～地域と世界をつなぐ、新しいゴルフツーリズムのかたち～

日時： 2026年4月23日（木）17:15開場 / 17:30～19:30

会場： 参謀バー浜松町（東京都港区）

特別ゲストセッション：国際伝統文化振興会 代表理事・株式会社ITOSHIO 代表取締役の東海林亮太氏

詳細・お申し込み： https://luma.com/5dzdxx29

■ Amatellus（アマテラス）とは

「地域と世界を結び、永く続く縁をつくる」ことを使命とした共創プログラムです。コネクター制度・Izanami Golfプラットフォームを通じて、日本のゴルフ資源を世界へ発信し、地方創生の実現を目指しています。

なお、海外富裕層と日本の地域をつなぐゴルフツーリズムプラットフォーム「Izanami Golf」がこのたび正式にローンチされました。日本のゴルフ資源を世界へ発信する体制が整い、Amatellusのコネクターネットワークとともに、訪日ゴルフツーリズムの新たなステージへと踏み出しています。

ブランドメッセージ「TELL US WHERE TO PLAY」 旅行者が「どこでプレーしたいか」を自由に語り、パートナーが「どこを訪れるべきか」を地域ならではの視点で伝える。この二つの"声"を結び合わせ、新しい旅の価値を生み出します。

■ 背景と市場機会

日本は世界第2位タイのゴルフ場保有数を誇りますが、これまでは魅力が地域ごとに散在していました。Amatellusは、点在する価値を統合し、国際的に通用する形に磨き上げることで、訪日ゴルフツーリズムを新たなステージへ押し上げ、地方創生の実現を目指します。

