常識を覆す熱狂！ゴルフ×渋谷のクラブ空間「CLUB SWING VOL.0」開催決定！プロの豪快スイングにフロアが沸き立つ、光と音の都市型ゴルフフェスティバル！

株式会社アフロ＆コー

「泡パ(R)︎」や「脳汁銭湯」「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」など数々の話題作を生み出してきた体験クリエイティブカンパニー Afro&Co.（代表取締役CEO 山崎剛弘）は、同社が培ってきた体験設計のノウハウを結集し、ゴルフ事業の運営を手掛ける株式会社Always dream（代表取締役 江田達哉）と共同で、CLUB SWING実行委員会として、全く新しい都市型ゴルフフェスティバル「CLUB SWING VOL.0」を2026年3月29日(日)、渋谷WOMBにて開催いたします。本作は、格式高く静かなゴルフというスポーツを、音楽・ファッション・最新テクノロジーと融合させ、観客を当事者へと巻き込む“次世代ゴルフバトル・エンターテインメント”です。

ゴルフを「観る」から「挑む」へ。

静寂のスポーツを熱狂の都市文化へアップデート

国内で約560万人のプレー人口を誇る巨大市場のゴルフですが、プロトーナメントの現地観戦経験者はわずか1%未満に留まると言われています。他競技に比べ「直接観戦文化」が著しく乖離しているこの要因は、ゴルフが持つ「物理的・心理的な距離」にありました。 『CLUB SWING』は、この距離をアイデアとテクノロジーで限りなくゼロにするプロジェクトです。舞台は、あらゆるカルチャーが交差する渋谷のど真ん中。アクセスの良い都内のクラブ空間で、光と音の演出とともにプロの凄みを体感できる、かつてない非日常の場を創出します。

※プレー人口は『レジャー白書2023』（日本生産性本部）より。観戦経験率は『スポーツライフ・データ2024』（笹川スポーツ財団）の成人現地観戦経験率を使用。最低値の0.9%の調査ランキングにおいて、ゴルフの直接観戦率はランク外とされているため、1％未満として観戦割合を算出。

没頭必至！五感を揺さぶる「巻き込まれ型」バトル・エンターテインメント

DJがビートを落とし、MCが煽る中、ステージに立つプロゴルファーは、フロアの空気を支配する「SWING MASTER」としてスイングを放ちます。その一打が音・光・歓声を引き起こすトリガーとなり、フロア全体を熱狂の渦に巻き込みます。 観客はただ静かに見る側ではいられません。リアクションし、煽られ、やがてチャレンジャーとして同じステージに上がりプロに挑みます。勝敗よりも、その場の熱狂がピークに達する瞬間に没頭する。クラブカルチャーの文法に乗って、ゴルフが「誰もが熱狂し、巻き込まれる体験」へと生まれ変わります。

「LINEで完結するイベントDXモデル」の導入で実現する、シームレスなDX体験

CXパートナーとしてLINEヤフー株式会社を迎え、ユーザーがシームレスに楽しめる最先端のデジタル体験を実装します。 チケット購入から、当日のスムーズな入場、ドリンクのモバイルオーダー、さらにはAIエージェントによるサポートや、ステージ演出と連動した勝敗・スコア予想まで、すべてがLINE公式アカウント及びLINEミニアプリ内で完結。若年層や初心者への入り口を大きく広げます。

窪塚洋介氏も登壇！ファッションと音楽が交差するカルチャーの実験場

ゴルフを「競技」ではなく「カルチャー」として再編集すべく、豪華アーティスト陣が集結。TJOやDJ SHOTA、KICK OFFなどクラブシーンを代表するDJや、東京2020夏期オリンピックで3x3バスケットボール会場DJを担当したYOU MATSUZAKIが音楽演出を行います。 さらに、窪塚洋介氏がプロデュースするゴルフアパレルブランド「8G SHOOT」がファッションパートナーとして協賛。その他にも多くのゴルフアパレルブランドがファッションパートナーとして出展します。LINEミニアプリ上での商品購入が可能なほか、当日は窪塚洋介氏ご本人のステージ登壇も予定しています。

主催者コメント

私自身、ゴルフと出会ったことで心踊る瞬間が増え、人生が豊かになったと感じています。一方でゴルフとは、接するきっかけがなかった人にとっては、どこか遠い存在でもあります。

もし、その距離を少し近づけられるとしたら。



渋谷のど真ん中で、ゴルフの持つ魅力とクラブカルチャーや音楽、テクノロジーを重ねたらどうなるのか。CLUB SWINGは、そんな問いから生まれた、実験的なプロジェクトです。

今回は、クラブカルチャーのエネルギーと音楽の力を借りて、プロのスイングが放つ迫力や美しさを、これまでにない形で体感できる場をつくりました。

LINEヤフー社や、窪塚洋介さんをはじめ、この挑戦に共感してくださった多くのブランドや仲間とともに、渋谷の夜に、ゴルフの新しい可能性を描いていきたいと考えています。

ゴルフ、音楽、ファッション、カルチャー、テクノロジー。

それぞれが交差する一夜を、ぜひ体感していただけたら嬉しいです。

CLUB SWING実行員会 / Always dream 代表取締役 江田達哉

開催概要

・タイトル：CLUB SWING VOL.0

・日時：2026年3月29日(日) 15:00～20:00

・場所：渋谷WOMB（〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16）

・参加費：一般チケット 3,000円（税込・1ドリンク込み）

※LINE公式アカウントより購入可能

※近日発売予定

※20歳未満の方の入場不可

・URL： https://line.me/R/ti/p/@503zvhey

・出演者： [ツアープロ] 中西直人 [ティーチングプロ] 井上莉花

[ドラコンプロ] 杉山美帆 、松本一誠、押尾紗樹

[ゲスト] 窪塚洋介

[DJ] TJO、DJ SHOTA、KICK OFF、YOU MATSUZAKI、Yuri Nakagawa 他

[MC] MC あまり、上鈴木兄弟

・主催：CLUB SWING実行員会（株式会社Always dream / Afro&Co. Inc.）

・CXパートナー：LINEヤフー株式会社

・ファッションパートナー：8G SHOOT、ORIGINALS GOLF、MATE.BIKE JAPAN、

BEAMS GOLF、Pacific GOLF CLUB、

penguin BY MUNSINGWEAR、renomaGOLF、TFW49、

UNBIND、onebyone＝、GOLF OUT

・協力：一般社団法人日本プロドラコン協会、

有限会社アンプラス、 IRISデータラボ株式会社、clos合同会社、

SPORTS WAVE株式会社、LIFE合同会社、SAILFOR株式会社 他

LINEミニアプリとは

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。

*LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

8G SHOOTとは

8G SHOOTは日本の俳優／アーティスト・窪塚洋介のプロデュースのもと2023SSより始まったゴルフウェアブランド。「enjoy golf」をキーワードにオーガニック素材・リサイクル素材といった 人や環境に配慮した素材と現代に残る古着の素材感やデザイン、そして普段のカジュアルでナチュラルなスタイルを掛け合わせ、それらを落とし込む事で表現している。

Afro&Co.とは

Afro&Co.（株式会社アフロ＆コー）は、体験クリエイター「アフロマンス」が創業した体験クリエイティブカンパニー。「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、「泡パ(R)」や「脳汁銭湯」「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」など、話題性のある体験型イベントやプロジェクトを企画・プロデュースし、企業や自治体とのコラボレーションも多数手掛けています。