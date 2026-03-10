昭和天皇の御膳料理の系譜を継ぐ旅館発ブランド『知多宗庵』、全国放送を機に販路拡大を本格化

株式会社ベントロジー

知多宗庵の看板商品「本葛100％胡麻豆腐」と「黒胡麻豆腐」

■立ち上げ直後から高い注目、全国放送と新聞掲載を追い風に、知多宗庵が販路拡大フェーズへ

株式会社ベントロジー（愛知県知多郡南知多町、以下 当社）が展開する、

『知多宗庵（ちたそうあん）』は、知多の割烹温泉宿「知多の魚と割烹温泉宿 佐宗」から生まれた、

本葛100％胡麻豆腐と無添加割烹だし調味料の専門ブランドです。

2026年1月17日放送のABCテレビ・テレビ朝日系列「朝だ！生です旅サラダ」ゲストの旅コーナーでは、Hey! Say! JUMP 伊野尾慧さんに訪れていただき、番組内で取り上げていただきました。

放送後は大きな反響をいただき、旅館の1月・2月・3月の予約はほぼ即完売、

知多宗庵の商品もご注文が急増し、注文後1週間で2,000食以上を製造しました。

さらに、中日新聞より当事業の取材を受け、記事が公開されました。

知多半島全域の情報誌「Step」でも巻頭特集として、

旅館「佐宗」と知多宗庵の歩み、そして今後の販路拡大に向けた取り組みが紹介されています。

加えて、PR TIMES第1弾では、全国36媒体に転載・掲載されるなど、

立ち上げからまだ短い期間でありながら、多くのメディアに注目していただいております。

当社ではこの反響を大きな追い風として受け止め、

知多宗庵の販路拡大、通販強化、旅館予約のさらなる拡大、

そしてOEM・PBを含む法人取引の本格化を進めてまいります。

■三十余年、目の前のお客様のためだけに磨き続けてきた旅館の味



『知多宗庵』は、知多の魚と割烹温泉宿 佐宗から生まれた新ブランドです。



料理長は修業時代、昭和天皇の御膳料理を務めた料理人に直接師事し、

その手ほどきから技術だけでなく、「料理は心でつくる」という哲学を受け継ぎました。

三十余年もの間、派手な宣伝や拡販に頼ることなく、ただ目の前のお客様に喜んでいただくためだけに料理を磨き続けてきたこと。それが、知多宗庵の原点です。

伝統と技術が息づく、割烹温泉宿 佐宗の料理たちブランドの礎にある、割烹温泉宿 佐宗の技と味

母体である旅館 佐宗は、

「じゃらんnetランキング 売れた宿大賞2018（愛知県1～10室部門）第3位」

**「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選（2012年）」**

にも選出されており、宿泊業としても高い評価をいただいています。



旅館で長年培ってきた料理技術、審美眼、おもてなしの心。

そのすべてを、知多宗庵というブランドに込めています。

■看板商品は、いまでは希少な本葛100％胡麻豆腐



知多宗庵の看板商品は、現在では希少な本葛100％製法を守り続ける胡麻豆腐です。



本葛特有の、なめらかで繊細な舌ざわり。

温度によって変化する独特の食感。

そして、口に入れた瞬間に広がる上品な余韻。



この胡麻豆腐は、長年、旅館の食事でのみ提供してきた一品でした。

一方で、本葛100％の胡麻豆腐は、温度変化や食感の劣化が起こりやすく、

流通・保管が難しいという課題も抱えています。

知多宗庵では試作と検証を重ね、本葛100％ならではの風味と舌ざわりを損なわず、

業務用流通にも耐えうる品質設計を進めてきました。

現在は、本葛100％胡麻豆腐・黒胡麻豆腐に加え、お刺身用だしつゆ、万能だしつゆ、こだわり甘酢など、旅館で実際に提供している料理をもとに開発した「旅館品質」の商品を展開しています。



現行商品ラインナップは、胡麻豆腐単品、詰め合わせ、調味料商品など、ご自宅用はもちろん、ギフト需要やBtoB導入にも対応しやすい構成となっています。

■放送後の反響を受け、受注後製造と供給体制を強化

知多宗庵では、品質を守るため、受注後製造を基本としています。

ひとつひとつ丁寧に製造し、旅館発ブランドとしての品質を大切にしながら商品をお届けしています。

放送後は商品注文が大きく伸び、短期間での大量製造対応が求められる状況となりましたが、

注文後1週間で2,000食以上を製造するなど、反響の大きさと同時に、

商品への期待の高さも実感しました。

今後は、通販、直販、卸の三方向でより安定した供給体制を整えながら、

より多くのお客様や取引先様へ安心して知多宗庵の商品を届けられる体制を強化してまいります。

■真の目的は、注目を売上と販路拡大につなげること

知多宗庵が今回のPRで目指しているのは、単に話題を集めることだけではありません。

今回いただいた注目を、販路拡大、通販売上、旅館予約、法人取引へしっかりつなげていくことです。

今後は、広告宣伝やSNSマーケティングにもさらに力を入れ、この唯一無二の技術と哲学を持つ自社ブランドを、全国のより多くの市場へ展開してまいります。

主な展開先として想定しているのは、以下のような販路です。

・百貨店

・高級ホテル

・駅ナカ

・空港

・サービスエリア

・ギフト市場

・高級旅館

また、ホテル・旅館での朝食や夕食の一品採用、売店や物販コーナーでの高付加価値みやげ展開、

企業ギフト、オリジナルラベルによるOEM・PB商品など、幅広い形での導入も見据えています。

■サンプル提供、OEM・PB相談に迅速対応

知多宗庵では、売場導入や商品採用を検討される事業者様に向けて、

サンプルのご相談にもできる限り迅速に対応してまいります。

「実際に味を確かめたい」

「自社売場との相性を見たい」

「ギフト商品として検討したい」

「OEM・PBの可能性を相談したい」

このようなご要望がございましたら、ぜひ気軽にご連絡ください。

小ロットでの導入相談から、中長期的な商品開発、法人向け提案まで、柔軟に対応してまいります。

■印刷会社・製造工場など、連携パートナーとの出会いも求めています

当社では今後のブランド展開をさらに加速させるため、

連携できる印刷会社や製造工場との出会いも積極的に求めています。

商品ラベル、パッケージ、ギフト資材、販促物、製造体制の強化など、

知多宗庵の世界観や品質へのこだわりを理解し、

ともに事業を育てていただけるパートナー企業様とのご縁を広げていきたいと考えております。

■多くのメディア掲載への感謝と、追い風の実感

知多宗庵は、2025年11月の本格稼働以降、PR TIMES第1弾配信、全国36媒体への転載・掲載、

知多半島情報誌「Step」巻頭特集、中日新聞での取材記事掲載、そして全国放送「朝だ！生です旅サラダ」での紹介など、短期間で複数のメディアに取り上げていただきました。

立ち上げからまだ間もないブランドでありながら、これほど多くの媒体に掲載・注目していただいていることに、心より感謝しております。同時に、旅館で長年磨いてきた味、受け継いできた技術と哲学が、少しずつ全国へ届き始めていることを実感しており、大きな追い風を強く感じています。

知多宗庵はこれからも、知多の魚と割烹温泉宿 佐宗で育まれてきた味と哲学を大切にしながら、旅館品質の本物の一品を、全国のお客様へ届けてまいります。

知多の魚と割烹温泉宿 佐宗 外観佐宗館内の落ち着いた和の空間

商品概要

ブランド名

知多宗庵（ちたそうあん）

主力商品

・本葛100％胡麻豆腐

・黒胡麻豆腐

・お刺身用だしつゆ

・万能だしつゆ

・こだわり甘酢 ほか

特長

・本葛100％製法による希少性

・無添加、手づくりを基本とした旅館品質

・ギフト、直販、卸、OEM・PBまで対応可能

お問い合わせ先

知多宗庵（株式会社ベントロジー）

担当：佐宗

TEL：0569-62-0254

MAIL：m.saso1030@gmail.com

卸、催事、売場導入、法人ギフト、OEM・PB、サンプル依頼、

旅館予約に関するご相談を受け付けております。