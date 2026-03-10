SNSで共感者続出の人気キャラクター「いしよわちゃん」とコラボ！「いしよわちゃん ギュギュっと！ハンカチくじ」2026年3月10日（火）新発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、サンエックス株式会社（代表取締役社長：千田 洋史）が手がけるキャラクター「いしよわちゃん」とコラボレーションした「いしよわちゃん ギュギュっと！ハンカチくじ」を、2026 年3 月10日（火）に新発売します。発売以降、全国の書店・雑貨店にて順次販売を開始します。

■商品特長

「いしよわちゃん ギュギュっと！ハンカチくじ」は、三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃう意志が弱いイヌ「いしよわちゃん」と、その仲間の「いしつよちゃん」「後輩ちゃん」を描いた、水に濡らしてほぐして使う圧縮タオルハンカチです。パッケージを開けるまで中身が見えない「ブラインドパッケージ」仕様で、全6種類の絵柄のうちどの絵柄が出るか、くじ感覚で楽しめます。

