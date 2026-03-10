Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC

フロリダ州ウェストパームビーチ - Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC（以下「ALC」または「当事務所」）は、企業法および証券法分野における主要な法律事務所として、このたび包括的な日本語ウェブサイト（https://www.legalandcompliance.com/ja/）を正式に公開したことを発表いたします。本デジタルプラットフォームは、日本の発行体、起業家、ならびに金融機関が、母国語で当事務所の高度な専門知識および規制対応に関するガイダンスへ直接アクセスできるよう設計されています。

本ウェブサイトの公開は、当事務所が東京で開催された「Japan Go IPO Summit」のスポンサーを務めたことに続くものであり、日本のビジネスコミュニティと米国資本市場との橋渡しを行うという当事務所の取り組みを改めて示すものです。近年、日本企業が米国での新規株式公開（IPO）や、Nasdaq、ニューヨーク証券取引所（NYSE）、OTC Marketsへの上場を通じて成長機会を模索する動きが拡大しており、明確でコンプライアンスに準拠した効率的な法務対応の重要性はこれまで以上に高まっています。

ALCは、新規株式公開（IPO）、ダイレクトリスティング、ならびにde-SPAC取引を通じて米国上場を目指す日本企業にとって、信頼されるリーガルアドバイザーとしての地位を確立しています。当事務所はこれまで、革新的なクロスボーダー案件の数々に関与してきました。その中には、米国預託証券（ADR）ではなく日本の普通株式を用いて実施された、ニューヨーク証券取引所（NYSE）およびNasdaqにおける日本企業による初の米国IPOも含まれます。このスキームは数年前にALCが提唱したものであり、DTCおよびその他の市場参加者との協働を経て実現しました。また当事務所は、日本のクライアントによる総額10億ドル超のde-SPAC取引においてリーガルカウンセルを務めてきたほか、ADRを伴う複数のIPO案件にも関与しています。

ALCの創業パートナーであるLaura Anthonyは次のように述べています。「本取り組みの目的は、国際取引の妨げとなることの多い言語面および規制面の障壁を取り除くことにあります。SecuritiesLawBlogの知見（同ブログは日本語でも公開されています）を含む当事務所の技術的リソースを提供することで、クライアントが計画段階の早期から規制当局および取引所に関する潜在的な懸念事項を把握できるよう支援しています。当事務所はすべてのクロスボーダー案件において取引実務の観点から対応し、日本の発行体が米国市場へ適法かつコンプライアンスに準拠した形で、効率的にアクセスできるよう支援しています。」

日本語ウェブサイトでは、国際的な発行体のニーズに合わせた以下のような情報を提供しています。

・ 米国証券取引委員会（SEC）による開示および報告要件に関する詳細な解説

・ Nasdaqおよびニューヨーク証券取引所（NYSE）の上場基準ならびに株主保護規則に関するガイダンス

・ SPACとの合併を通じて上場を目指す日本企業が直面する複雑な規制要件およびSEC開示義務への対応

・ 従来型のIPOに代わる選択肢としてNasdaqまたはNYSEへの直接上場を検討する日本企業に特有の開示要件および取引所要件の技術的分析

これらの母国語リソースを提供することで、当事務所は日本企業のCEO、CFO、社内法務担当者およびそのチームにとって主要なリレーションシップパートナーとして機能します。当事務所は、SECへの初回申請から継続的な取引所上場維持に至るまで、米国取引のライフサイクル全体を通じて必要となる高度なストラクチャリング計画および専門的な法務実務を提供しています。

詳細情報および新しいリソースについては、https://www.legalandcompliance.com/ja/ をご覧ください。