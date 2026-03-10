『機動戦士ガンダム』×NANGA SLEEPING BAGが登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年10月31日（土)より、『機動戦士ガンダム』とMADE IN JAPANのアウトドアブランド「NANGA(ナンガ)」とのコラボによるSLEEPING BAGをSTRICT-G各店舗にて販売いたします。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年3月10日(火)13時より、予約販売を開始いたします。

■STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG

「NANGA(ナンガ)」は1941年に、近江真綿布団の産地からスタートした、アウトドアフリークにも多くのファンを持つダウンスリーピングバッグ・メーカーです。そのNANGAのこだわりは羽毛です。長年培ってきた、羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによって、よりあたたかい羽毛製品を作り続けています。

STRICT-Gとのコラボレーションでは初となるSLEEPING BAGを展開。

「RX-78-2ガンダム」のシールドをモチーフにしたオリジナルデザインとなっております。

極薄で軽量でありながらも優れた耐水性を備え、素早い保温性を確保し快適な寝心地を提供。

機能性とデザイン性を共立させた、こだわりを詰め込んだシールドとなって今回登場いたします。

・価格 ：68,200円(税込)

・商品サイズ ：レギュラー（身長166cm～178cm）

・商品素材 ：表地：ナイロン100％

裏地：ナイロン100％

中綿：ダウン 80％

フェザー20％

・生産エリア ：日本

・購入URL ：https://p-bandai.jp/item/item-1000247616/

＜本アイテムの特徴＞

・NANGAが使用する羽毛は羽毛加工メーカー(河田フェザー)で洗浄加工。

・3シーズン使用していただける350ｇ。

・ファスナーには、嚙み込み軽減パーツを使用し、生地を噛み込みにくい構造を取り入れることで、寝袋へのダメージ軽減にも貢献。

・嚙み込み軽減パーツには、暗闇でも開閉操作をしやすいように蓄光機能を加えています。

・表地と裏地を直で縫い合わせることで、非常にシンプルで重量を抑えられるシングルキルト構造を採用。

・充実したアフターケア(修理・羽毛の増量・クリーニング)。

・内側に設けたチューブでジッパーの隙間から入り込む冷気を防ぎ、保温力を向上

※季節は使用する地域や環境によって異なります。ご購入の際は、使用予定の地域、環境をお調べの上ご購入ください

＜予約開始：2026年3月10日(火)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000247616/

販売期間 ：2026年3月10日(火)13時～2026年3月29日(日)23時

企画 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年11月予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年10月31日（土）＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内４店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

STRICT-G公式サイト https://www.strict-g.com/

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/